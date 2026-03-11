Магічні гриби допоможуть позбутися шкідливої звички: що з’ясували учені

Псилоцибінові гриби / © pinterest.com

Терапія з використанням псилоцибіну, психоактивної речовини так званих «магічних грибів», ефективніше допомагає людям позбутися тютюнової залежності і остаточно кинути курити.

Про це повідомляє журнал JAMA Network Open з посиланням на дослідження американських учених.

Експеримент, учасниками якого були 82 психічно здорові людини із середнім віком 47,6 року, виявив, що застосування псилоцибіну має набагато більший ефект, ніж стандартне лікування з нікотиновими пластирями та психотерапією.

Повний цикл спостереження, включаючи контроль за шість місяців, пройшли 68 добровольців, яких розділили на дві групи. 35 осіб отримали терапію з псилоцибіном під медичним наглядом, а 33 — стандартне лікування: 13-тижневу когнітивно-поведінкову терапію у поєднанні з нікотиновим пластиром.

Через півроку виявилося, що серед учасників, які приймали псилоцибін, у 17 осіб біохімічні випробування не виявили слідів куріння протягом тривалого часу. У групі з нікотиновими пластирями такого результату досягли лише чотири особи.

Дослідники зазначають, що учасники експерименту були запеклими курцями: у середньому вони викурювали 15,7 цигарок на день і вже робили близько шести невдалих спроб відмовитися від куріння.

Суттєвих побічних ефектів у людей, які отримали псилоцибін, не зафіксували. Під час сеансу пацієнти перебували під наглядом лікарів.

Дослідники вважають, що терапія з псилоцибіном може призводити до тривалої відмови від куріння майже у половині випадків. Це значно вище за показники стандартної антинікотинової терапії.

При цьому вчені наголошують: подібні експерименти повинні проводитися тільки під медичним контролем.

Нагадаємо, раніше дослідники встановили, що деякі поліаміни, які можуть уповільнювати старіння, здатні сприяти росту ракових клітин.