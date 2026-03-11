ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
2 хв

Магічні гриби допоможуть позбутися шкідливої звички: що з’ясували учені

Учасники експерименту були запеклими курцям і вже робили близько шести невдалих спроб відмовитися від куріння.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Псилоцибінові гриби

Псилоцибінові гриби / © pinterest.com

Терапія з використанням псилоцибіну, психоактивної речовини так званих «магічних грибів», ефективніше допомагає людям позбутися тютюнової залежності і остаточно кинути курити.

Про це повідомляє журнал JAMA Network Open з посиланням на дослідження американських учених.

Експеримент, учасниками якого були 82 психічно здорові людини із середнім віком 47,6 року, виявив, що застосування псилоцибіну має набагато більший ефект, ніж стандартне лікування з нікотиновими пластирями та психотерапією.

Повний цикл спостереження, включаючи контроль за шість місяців, пройшли 68 добровольців, яких розділили на дві групи. 35 осіб отримали терапію з псилоцибіном під медичним наглядом, а 33 — стандартне лікування: 13-тижневу когнітивно-поведінкову терапію у поєднанні з нікотиновим пластиром.

Через півроку виявилося, що серед учасників, які приймали псилоцибін, у 17 осіб біохімічні випробування не виявили слідів куріння протягом тривалого часу. У групі з нікотиновими пластирями такого результату досягли лише чотири особи.

Дослідники зазначають, що учасники експерименту були запеклими курцями: у середньому вони викурювали 15,7 цигарок на день і вже робили близько шести невдалих спроб відмовитися від куріння.

Суттєвих побічних ефектів у людей, які отримали псилоцибін, не зафіксували. Під час сеансу пацієнти перебували під наглядом лікарів.

Дослідники вважають, що терапія з псилоцибіном може призводити до тривалої відмови від куріння майже у половині випадків. Це значно вище за показники стандартної антинікотинової терапії.

При цьому вчені наголошують: подібні експерименти повинні проводитися тільки під медичним контролем.

Нагадаємо, раніше дослідники встановили, що деякі поліаміни, які можуть уповільнювати старіння, здатні сприяти росту ракових клітин.

Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie