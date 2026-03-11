Вітамін D ледь не коштував життя: чоловік опинився в лікарні з жахливими симптомами

Вітамін D / © Pixabay

Лікарі застерігають від безконтрольного вживання вітаміну D після випадку, коли чоловіка середнього віку госпіталізували з важкими симптомами через передозування добавок.

ПРо це повідомило видання Unilad.

За даними публікації, родина порадила чоловікові звернутися до медиків після того, як він почав стрімко втрачати вагу та скаржитися на сильне нездужання. Протягом трьох місяців він схуд на 12,7 кг, а також відчував нудоту, блювання, біль у животі, судоми в ногах, шум у вухах, сухість у роті, сильну спрагу, діарею та загальну слабкість.

Симптоми з’явилися приблизно через місяць після того, як чоловік почав дотримуватися інтенсивної програми прийому добавок, погодженої з дієтологом.

«Виявилося, що чоловік, який раніше страждав на туберкульоз, пухлину внутрішнього вуха, глухоту в тому ж вусі, накопичення рідини в мозку, бактеріальний менінгіт та хронічний синусит, приймав понад 20 добавок на день, що включало в себе в сім разів більше, ніж йому потрібно у вітаміні D», — йдеться в статті.

Найбільшу небезпеку становило передозування вітаміну D. Згідно з дослідженням, чоловік приймав близько 150 000 МО щодня, тоді як рекомендована добова норма становить приблизно 10 мкг або 400 МО.

Окрім цього, він також приймав вітамін K2 у дозі 100 мг, підвищені дози вітаміну C, фолату (B9), рибофлавіну (B2), вітаміну B6 та омега-3 жирні кислоти — по 2000 мг двічі на день, що майже у десять разів перевищує звичайну потребу.

Обстеження показало значно підвищений рівень вітаміну D у крові, а також надлишок кальцію і підвищений рівень магнію. У результаті у пацієнта діагностували гостре ураження нирок.

Чоловік провів у лікарні вісім днів. Лікарі проводили внутрішньовенну терапію рідинами та застосовували бісфосфонати, щоб знизити рівень кальцію в крові. Хоча стан пацієнта поступово покращився, навіть через два місяці рівень вітаміну D залишався підвищеним.

Автори дослідження пояснюють, що токсичність цієї речовини може тривати довго через повільний період напіввиведення — приблизно два місяці.

Фахівці наголошують, що цей випадок демонструє потенційну небезпеку навіть тих добавок, які зазвичай вважають безпечними, якщо їх приймати у надмірних дозах або в небезпечних комбінаціях.

Нагадаємо, дослідники попереджають про можливий темний бік антивікових добавок. Поліаміни, включно зі спермідином, можуть створювати умови для активнішого росту пухлинних клітин.