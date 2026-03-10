Вчені назвали несподіваний продукт, який допомогає знижує ризик розвитку раку кишечника

Йогурт може допомогти знизити ризик розвитку смертельної хвороби / © Credits

Лише один звичний продукт на сніданок може стати потужним щитом проти раку кишечника. Британський вчений пояснив, як щоденний вибір продуктів зранку здатен радикально знизити ризик розвитку цієї смертельної хвороби.

Про це пише Daily Express.

Професор біомедицини з Університету Англії Раскін Джастін Стеббінг зазначає, що результати останніх досліджень вказують на реальну можливість захистити організм від онкології.

Медики не приховують тривоги через стрімке поширення колоректального раку серед молоді. Лише за кілька років кількість пацієнтів віком до 55 років у всьому світі зросла вдвічі. Головним винуватцем вважають сучасний раціон, перенасичений ультраобробленою їжею.

«Як онколог-консультант, я постійно чую запитання про те, як мінімізувати ці ризики», —розповів професор Стеббінг.

За його словами, нові дані вказують на несподіваного союзника у цій боротьбі — звичайний йогурт. Виявляється, його регулярне вживання здатне стримувати розвиток агресивних форм раку. Секрет полягає у зміні мікробіому: корисні бактерії в йогурті оздоровлюють природне середовище кишечника, створюючи надійний бар’єр для хвороби.

Йогурт може допомогти знизити ризик розввитку небезпечного захворювання / © Credits

«Кишечниковий мікробіом відіграє вирішальну роль у загальному стані здоров’я, впливаючи на травлення, імунну функцію та навіть ризик раку», — наголосив професор.

За словами Стеббінга, споживання двох або більше порцій йогурту на тиждень пов’язане з нижчим ризиком розвитку певного типу агресивного колоректального раку, який виникає з правого боку товстої кишки та пов’язаний з гіршими показниками виживання порівняно з раком з лівого боку.

Масштабне дослідження, що тривало кілька десятиліть, охопило понад 150 тисяч добровольців. Його результати підтверджують, що регулярна поява йогурту в меню здатна настільки оздоровити мікрофлору кишечника, що організм отримує природний захист від певних видів онкології.

Науковці кожні два роки ретельно аналізували раціон учасників. Окрему увагу приділили біфідобактеріям (Bifidobacterium), які містяться в йогуртах. Їхню кількість вимірювали безпосередньо у тканинах пухлин понад 3000 пацієнтів, у яких діагностували колоректальний рак.

Однак вчені наголошують, що йогурт не є панацеєю від усіх видів пухлин. Проте ті, хто з’їдав хоча б дві порції на тиждень, значно рідше стикалися з агресивним «біфідобактерія-позитивним» раком правої частини товстої кишки. Цей тип хвороби вважається одним із найпідступніших, адже має низькі показники виживання.

Відомий експерт із харчування та засновник платформи Zoe Тім Спектор зізнається, що сам вживає йогурт майже щодня. Для нього це найнадійніший спосіб підтримати імунітет та налагодити травлення.

Крім того, користь продукту виходить далеко за межі кишечника:

високий вміст кальцію захищає від остеопорозу.

регулярне споживання допомагає стабілізувати тиск.

цей кисломолочний продукт може допомогти запобігти розвитку діабету II типу.

