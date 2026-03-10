ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
1 хв

Ціни на бензин і дизель 10 березня: скільки коштує пальне на АЗС

Вартість 95-го бензину стартує від 68 гривень. Преміальне пальне коштує дорожче.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
АЗС.

АЗС.

В Україні вартість палива може зрости далі. Адже вартість одного барелю нафти підвищилася, а це впливає на бензин і дизель.

Яка вартість станом на 10 березня на столичних автозаправних станціях, повідомили Новини.LIVE.

Ціни на бензин у Києві 10 березня:

А-95 — від 68 до 71 грн;

А-95 Pulls — близько 73,99 грн;

А-100 — до 80,99 грн.

Дизельне пальне на столичних АЗС продають приблизно за 74–75,99 грн за літр. Автогаз коштує близько 41,98 грн.

Ціни на бензин - останні новини

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд посилює координацію з операторами ринку пального та моніторинг цін, щоб забезпечити стабільне постачання по всій Україні. З її слів, ціни на пальне мають формуватися з урахуванням ситуації на світових ринках, але без внутрішніх спекуляцій.

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн вважає, що значного зростання цін на бензин найближчим часом очікувати не варто. Натомість дизельне пальне продовжує дорожчати через дефіцит у Європі, який зумовлений високою залежністю від імпорту з Близького Сходу.

Паливний експерт Дмитро Льовушкін наголосив, що пальне в Україні може здешевшати та навіть наблизитись знову до тих, які були до подій в Ірані. Втім, для цього є умови - нафта має здорожчати також.

Дата публікації
Кількість переглядів
139
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie