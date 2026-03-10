Ціни на бензин і дизель 10 березня: скільки коштує пальне на АЗС

АЗС.

Реклама

В Україні вартість палива може зрости далі. Адже вартість одного барелю нафти підвищилася, а це впливає на бензин і дизель.

Яка вартість станом на 10 березня на столичних автозаправних станціях, повідомили Новини.LIVE.

Ціни на бензин у Києві 10 березня:

А-95 — від 68 до 71 грн;

Реклама

А-95 Pulls — близько 73,99 грн;

А-100 — до 80,99 грн.

Дизельне пальне на столичних АЗС продають приблизно за 74–75,99 грн за літр. Автогаз коштує близько 41,98 грн.

Ціни на бензин - останні новини

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд посилює координацію з операторами ринку пального та моніторинг цін, щоб забезпечити стабільне постачання по всій Україні. З її слів, ціни на пальне мають формуватися з урахуванням ситуації на світових ринках, але без внутрішніх спекуляцій.

Реклама

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн вважає, що значного зростання цін на бензин найближчим часом очікувати не варто. Натомість дизельне пальне продовжує дорожчати через дефіцит у Європі, який зумовлений високою залежністю від імпорту з Близького Сходу.

Паливний експерт Дмитро Льовушкін наголосив, що пальне в Україні може здешевшати та навіть наблизитись знову до тих, які були до подій в Ірані. Втім, для цього є умови - нафта має здорожчати також.