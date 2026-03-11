Не робіть цього в душі: 7 найпоширенішх помилок

Як правильно приймати душ: поради медиків / © Credits

Реклама

Щоденний душ здається найпростішою процедурою у світі. Проте лікарі-дерматологи застерігають: більшість із нас, навіть не знаючи про це, припускається критичних помилок, які призводять до сухості, подразнень та навіть інфекцій.

Які помилки ви робите, приймаючи душ, та як це вплине на ваше здоров’я, пояснило польське видання Оnet.

Забагато косметики

Реклама на телебаченні та в соціальних мережах переконує, що догляд за шкірою має складатися з приблизно десятка кроків і різноманітних продуктів. Однак експерти погоджуються: менше — краще. Дерматологиня Саманта Шнайдер наголошує, що найкраще використовувати ніжне мило та простий режим догляду. Занадто багато косметики й активних інгредієнтів може бути лише шкідливим.

Реклама

Антибактеріальне та сильно ароматизоване мило може висушувати шкіру, викликати подразнення і порушувати природний мікробіом. Для чутливої, схильної до акне (хронічне запальне захворювання шкіри) або атопічної шкіри варто звернутися до продуктів, які підтримують захисний бар’єр шкіри.

Водночас лікарі радять, що шампунь не має замінювати гель для душу, а гель не завжди достатній для належного догляду за волоссям.

Гаряча вода — прихований ворог шкіри

Багато хто з нас любить гарячий душ після довгого дня. На жаль, лікарі однозначно кажуть: це помилка. За їхніми словами, гаряча вода видаляє натуральні олії зі шкіри та може створювати навантаження на кровоносну систему, особливо у людей із серцевими захворюваннями.

Також гаряча вода пошкоджує шкірний бар’єр, що призводить до сухості й подразнення. Найкращий вибір — тепла вода, яка допомагає підтримувати належний рівень зволоження шкіри.

Реклама

Брудні губки та мочалки — розсадник бактерій

Експерти б’ють на сполох: стара мочалка для душа — це ідеальне середовище для розмноження бактерій.

Річ у тім, що губки важко ретельно висушити, що призводить до дуже швидкого розмноження бактерій. Альтернативою є африканські сітчасті мочалки, які діють як механічний пілінг.

Але тут теж будьте обережні, щоб не подразнити шкіру. Якщо ви використовуєте губку, замінюйте її кожні 3–4 тижні та періть мочалку після кожного використання. Також пам’ятайте про регулярне прання рушників.

Не терти шкіру до болю

Багато хто з нас думає, що чим інтенсивніше ми скрабуємо, то чистішою буде наша шкіра. Це міф! Медики попереджають, що занадто енергійне тертя пошкоджує шкірний бар’єр, призводить до мікророзривів і збільшує ризик інфекції. Делікатне очищення не менш ефективне.

Реклама

Неправильне миття волосся

Експерти наголошують, що не всім потрібно мити волосся щодня і що частота залежить від індивідуальних потреб. Докторка Шнайдер нагадує нам, що шампунь треба наносити на шкіру голови, а кондиціонер — на волосся. Нанесення кондиціонера на шкіру голови може призвести до того, що волосся швидше жирнітиме.

Не приймати душ одразу після тренування у спортзалі чи важкої фізичної роботи

Багато з нас після тренування у спортзалі чи інтенсивних фізичних навантажень вдома або на дачі одразу кидаються в душ. Це ще одна помилка. Медики радять після тренування почекати 5–10 хвилин, щоб нормалізувалася температура тіла та частота серцевих скорочень. Раптове охолодження або, навпаки, занадто гаряча вода є шоком для системи кровообігу.

Вибір зволожувального крему — на що звернути увагу

Після душу рекомендується нанести зволожувальний крем протягом трьох хвилин, щоб запобігти висиханню шкіри. Докторка Шнайдер рекомендує використовувати густі креми в баночках для найкращого зволоження. Однак вона застерігає від використання косметики зі спиртом, ароматизаторами та сильними консервантами, особливо якщо у вас чутлива шкіра.

Раніше ми писали, як зрозуміти, що в організмі дефіцит цинку, та чим його заповнити.