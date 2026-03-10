Французька стрижка, яка стала хітом 2026: ідеальна для всіх типів волосся, рівно та гарно відростає

Які стрижки для тонкого волосся / © Freepik

Світ перукарського мистецтва постійно змінюється, але французькі зачіски залишаються популярними вже багато років. Вони приваблюють жінок своєю природністю, легкістю та елегантністю. 2026 року стилісти все частіше відмічають стрижку «повітряний каскад». Вона поєднує багатошарову техніку та легкий чубчик, завдяки чому волосся має живий та об’ємний вигляд. Зачіска рівно відростає і довго зберігає гарну форму, тому не потребує частого оновлення.

Які найголовніші переваги стрижки «повітряний каскад»

Яка французька стрижка в моді 2026 року / © Фото з відкритих джерел

«Повітряний каскад» — це сучасна французька техніка стрижки, у якій волосся підстригають м’якими шарами по всій довжині. Завдяки такому підходу зачіска має динамічний об’єм. Часто таку стрижку доповнюють легким чубчиком, який м’яко обрамляє обличчя і робить образ більш ніжним.

Основні причини популярності стрижки:

зачіска має природний вигляд;

додає об’єму навіть тонкому волоссю;

підходить для різної довжини;

легко укладається;

довго зберігає форму.

Саме через це стилісти називають її однією з найзручніших жіночих стрижок останніх років.

Для яких типів волосся підходить «повітряний каскад»

Яка французька стрижка в моді 2026 року / © Фото з відкритих джерел

Ще одна перевага цієї зачіски — універсальність, вона добре підходить для різних типів волосся.

Пряме волосся. Шари додають об’єму і роблять зачіску більш динамічною.

Хвилясте волосся. Стрижка підкреслює природні хвилі та робить їх більш виразними.

Тонке волосся. Завдяки багатошаровій техніці волосся виглядає густішим.

Густе волосся. Каскад допомагає зробити зачіску легшою і більш акуратною.

Як укладати стрижку «повітряний каскад»

Яка французька стрижка в моді 2026 року / © Фото з відкритих джерел

Щоб волосся тримало ідеальну форму, достатньо:

висушити його феном;

трохи підняти корені круглою щіткою;

використати легкий спрей для текстури.

Навіть без складного укладання волосся буде гарним та об’ємним.