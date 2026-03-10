Зеленський розкрив, що відбувається на кордоні Сумщині: подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відсутність ризиків створення «буферної зони» на Сумщині станом на сьогодні. Очільник держави зазначив, що українські сили блокують спроби просування армії РФ на прикордонні.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

Плани росіян створити «буферну зону»

За словами президента, Росія має намір створити «буферну зону» в Сумській та Харківській областях, проте наразі ці спроби зупинені.

«Ну, це не секрет, що росіяни хочуть і на Сумщині, і Харківщині, і далі робити буферну зону. Від цієї цілі ніхто не відмовлявся. Але і ми від наших цілей не відмовляємось, ми всюди їх блокували. Тому на Сумщині ніяких на сьогодні ризиків немає», — заявив Володимир Зеленський.

Президент підтвердив наявність проблемної ситуації в одному з населених пунктів на кордоні, яку наразі вирішують військові.

«Про ситуацію на кордоні ми знаємо. Там було питання в одному з населених пунктів. Але збройні сили будуть вирішувати відповідно своїх завдань всі ці питання. Але ви бачите, що ми там боремося, ми захищаємо наші села, нашу цивільну інфраструктуру, наші міста. Росія бореться проти цивільних цілей, а у нас цілі військові», — зазначив голова держави.

Ситуація на кордоні з Сумщиною — що відомо

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що російські військові посилили активність на кордоні Сумщини та Чернігівщини, захоплюючи українські села для створення власних зон контролю. Армія РФ просувається вперед, вдаючись до викрадень людей та використання цивільних як «живого щита».

За даними експертів, площа захопленої ділянки в районі села Грабовське, де росіяни перебувають із грудня 2025 року, зросла до 45 км². Також військові РФ зайшли до сусідніх населених пунктів Попівка та Високе. Наразі цю ділянку утримують підрозділи Територіальної оборони.