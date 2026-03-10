Росія готує новий удар з півночі: Драпатий попередив про небезпечний план Кремля

Російська армія / © Associated Press

Російські війська активізували дії на північному напрямку та намагаються поступово розширити контроль уздовж українського кордону. Під прицілом Кремля опинилися Сумська та Харківська області.

Про це в інтерв’ю «Українській правді» повідомив командувач Угруповання об’єднаних сил Михайло Драпатий.

За його словами, російські війська намагаються створити 20-кілометрову «буферну зону» вздовж кордону. Для цього окупанти поступово захоплюють прикордонні села, навіть у тих районах, де раніше не було активної лінії фронту.

«Росіяни “відкушують” нові прикордонні населені пункти на Сумщині. Це тактика тисячі порізів — дрібні просування без масштабних штурмів чи застосування важкої техніки», — пояснив Драпатий.

За даними військових, російське угруповання «Сєвєр», яке діє навпроти Сумської та Харківської областей, має завдання розширити так звану «зону впливу».

Наразі українські військові ідентифікували 12 потенційних ділянок, де противник може намагатися просунутися. Серед них:

Краснопільський напрямок

Великописарівський напрямок

Золочівський напрямок

На цих ділянках росіяни можуть застосовувати сили від штурмової роти до батальйону.

Ситуація на Сумщині та Харківщині

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські війська здійснили 115 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів. Зокрема, чотири удари були завдані з реактивних систем залпового вогню.

Також ворог завдав чотирьох авіаударів, застосувавши керовані авіабомби.

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська тричі намагалися прорвати українську оборону в районі Попівки та Лимана.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили дві атаки в бік Новоплатонівки.

Загалом за минулу добу на фронті зафіксовано 130 бойових зіткнень.

Ворог також:

завдав 90 авіаційних ударів,

скинув 251 керовану авіабомбу,

застосував 9812 дронів-камікадзе,

здійснив 3887 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті

Російська армія також розглядає Запорізький напрямок як потенційний наступний напрямок тиску на Збройні сили України.

Про це заявив командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов.

За його словами, Запоріжжя є важливим промисловим центром, тому вплив на місто може мати серйозні наслідки як для української економіки, так і для обороноздатності країни.

Втім наразі, за словами військового, безпосередньої загрози для міста немає.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська не лише стримують атаки російської армії, а й проводять активні наступальні дії на окремих ділянках фронту. Він зазначив, що під час поїздки на Донеччину обговорив із командирами підрозділів посилення оборони та покращення логістики військ.