У "Резерв+" стався збій: що не працює
Через збій «Резерв+» українцям варто носити зі собою паперові військово-облікові документи.
У застосунку «Резерв+» стався збій 10 березня. Користувачі електронного кабінету для призовників, військовозобов’язаних та резервістів не можуть зайти до застосунку.
Про це люди повідомляють у соцмережах.
Під час спроби зайти до «Резерв+» перед користувачами з’являється повідомлення зі знаком оклику та текстом «Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше».
