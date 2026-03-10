ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
18
1 хв

У "Резерв+" стався збій: що не працює

Через збій «Резерв+» українцям варто носити зі собою паперові військово-облікові документи.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Застосунок "Резерв+"

Застосунок «Резерв+» / © ТСН.ua

У застосунку «Резерв+» стався збій 10 березня. Користувачі електронного кабінету для призовників, військовозобов’язаних та резервістів не можуть зайти до застосунку.

Про це люди повідомляють у соцмережах.

Під час спроби зайти до «Резерв+» перед користувачами з’являється повідомлення зі знаком оклику та текстом «Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше».

Новина доповнюється
18
