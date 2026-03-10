У "Резерв+" стався збій: що не працює

Застосунок «Резерв+» / © ТСН.ua

Реклама

У застосунку «Резерв+» стався збій 10 березня. Користувачі електронного кабінету для призовників, військовозобов’язаних та резервістів не можуть зайти до застосунку.

Про це люди повідомляють у соцмережах.

Під час спроби зайти до «Резерв+» перед користувачами з’являється повідомлення зі знаком оклику та текстом «Сталося щось дивне. Будь ласка, повторіть спробу пізніше».

Реклама

в