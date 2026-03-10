В "Резерв+" произошел сбой: что не работает

Приложение «Резерв+» / © ТСН.ua

В приложении «Резерв+» произошел сбой 10 марта. Пользователи электронного кабинета для призывников, военнообязанных и резервистов не могут зайти в приложение.

Об этом люди сообщают в соцсетях.

При попытке зайти в «Резерв+» перед пользователями появляется сообщение с восклицательным знаком и текстом «Произошло что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже».

Напомним, сбои в работе «Резерв+» происходят уже не впервые. Так, 29 января пользователи жаловались на то, что после обновления не удается войти или загрузить данные. Приложение выдавало ошибки о технических неисправностях или отсутствии связи.

К слову, военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут записаться в ТЦК через приложение «Резерв+». Электронная очередь позволяет за несколько кликов выбрать удобное время, избегать живых очередей, отслеживать статус записи и получать push-оповещения. Такая запись имеет полную юридическую силу, аналогичную записи через сайт.