Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
- 1182
Время на прочтение
- 1 мин
В "Резерв+" произошел сбой: что не работает
Из-за сбоя в «Резерв+» украинцам стоит носить с собой бумажные военно-учетные документы.
В приложении «Резерв+» произошел сбой 10 марта. Пользователи электронного кабинета для призывников, военнообязанных и резервистов не могут зайти в приложение.
Об этом люди сообщают в соцсетях.
При попытке зайти в «Резерв+» перед пользователями появляется сообщение с восклицательным знаком и текстом «Произошло что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже».
Напомним, сбои в работе «Резерв+» происходят уже не впервые. Так, 29 января пользователи жаловались на то, что после обновления не удается войти или загрузить данные. Приложение выдавало ошибки о технических неисправностях или отсутствии связи.
К слову, военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут записаться в ТЦК через приложение «Резерв+». Электронная очередь позволяет за несколько кликов выбрать удобное время, избегать живых очередей, отслеживать статус записи и получать push-оповещения. Такая запись имеет полную юридическую силу, аналогичную записи через сайт.