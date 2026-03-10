"Податок на OLX" в Україні: яке рішення ухвалила Верховна Рада

Верховна Рада / © Getty Images

Верховна Рада України не підтримала у першому читанні законопроєкт, що передбачав запровадження механізму оподаткування доходів, отриманих громадянами через цифрові платформи (зокрема OLX, Uber, Glovo тощо). Під час голосування ініціатива набрала лише 168 голосів народних депутатів за необхідного мінімуму у 226.

Про це йшлося на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Основні положення та мета документа

Законопроєкт розробили для виконання вимог МВФ та наближення українських законів до норм ЄС, про що заявляв міністр фінансів Сергій Марченко. Документ пропонував зобов’язати цифрові платформи передавати податковій дані про доходи користувачів від продажу товарів чи послуг.

При цьому ставку податку на такі доходи планували знизити з 18% до 5%, а для заробітків до 38,5 тис. грн на рік — встановити неоподатковуваний мінімум.

Що відомо про законопроєкт «податок на OLX»

Раніше ми писали, що податковий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №14025 про автоматичний обмін даними щодо доходів із цифрових платформ, який у народі отримав назву «податок на OLX». За рішення проголосували 15 членів комітету, водночас 4 утрималися. Міністерство фінансів очікує, що впровадження цього механізму забезпечить бюджету-2026 близько 14 млрд грн на рік, які вже закладені в проєкт головного кошторису країни.

Під час підготовки до першого читання комітет вніс до тексту дві ключові правки. Зокрема, розмір податкової пільги змінили з фіксованих 36 тис. грн на суму, еквівалентну 2 000 євро. Також встановили, що закон почне діяти лише після офіційного приєднання Державної податкової служби до міжнародної багатосторонньої угоди про автоматичний обмін інформацією.

Попри підтримку профільного комітету, народний депутат Ярослав Железняк заявив про відмову голосувати за документ до декриміналізації статті 301 Кримінального кодексу щодо дорослого контенту. На думку парламентаря, без цих змін автоматичний доступ податкової до даних цифрових платформ створює ризики для приватності користувачів і може бути використаний правоохоронцями для тиску.

Вимоги МВФ до законопроєкту

До кінця березня Україна має впровадити низку податкових змін, що є умовою нової програми фінансування від МВФ. Пакет заходів на 2026–2027 роки передбачає оподаткування доходів від цифрових платформ і міжнародних посилок. Крім того, з 1 січня 2027 року планується скасувати звільнення від ПДВ для фізичних осіб-підприємців, чий обіг перевищує встановлений поріг, який влада зобов’язалася тримати на рівні до 4 мільйонів гривень. Також передбачено безстрокове збереження військового збору за ставкою 5% навіть після завершення воєнного стану.

Окремим блоком реформ стане боротьба зі зловживаннями спрощеною системою оподаткування. Уряд планує уточнити визначення трудових відносин для боротьби з прихованим працевлаштуванням, заборонити використання «спрощенки» для високоризикових видів діяльності та обмежити штучне дроблення бізнесу. Додатково до червня 2026 року будуть розроблені ініціативи для протидії ухиленню від податку на прибуток корпорацій та мінімізації податкових втрат через інвестиційні установи.

Нагадаємо, згідно з Меморандумом МВФ, уже найближчими місяцями Київ має виконати низку структурних маяків, від яких залежить подальша співпраця з кредитором.

Також МВФ погодив для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США.