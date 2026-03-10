ТСН у соціальних мережах

Ви впевнені, що самі ухвалюєте рішення: вчені довели — усе відбувається зовсім інакше

Ми щодня прокидаємося, чистимо зуби, вмикаємо чайник, беремо до рук телефон, щоб прочитати новини. І робимо це найчастіше, навіть не замислюючись над цим. Це і є автопілот — так працює наш мозок.

Чи справді людина приймає рішення

Чи справді людина приймає рішення / © pexels.com

Дослідники з університетів Великобританії, США та Австралії протягом цілого тижня відстежували життя 105 людей: шість разів на день телефон нагадував їм відповісти на запитання: що ви зараз робите і чи робите ви це усвідомлено або за звичкою.

Результат експерименту вразив науковців: виявилося, що 65% всіх наших дій запускаються автоматично. Зайшли на кухню — включили чайник. Сіли в машину — пристебнули ремінь безпеки. Відкрили ноутбук — зайшли в соцмережі. Лише автопілот і жодного усвідомленого рішення.

Чому це можуть бути погані новини

Ми часто думаємо, що свідомо керуємо нашим життям, обираючи ті чи інші рішення. Однак, це дослідження прямо говорить: більшість людей керується далеко не розумом, а звичним оточенням. Стіл, час, послідовність дій — мозок лиш повторює те, що робив вчора і день перед цим.

Чому це хороша новина

Однак, звички — це не наш ворог. 76% автоматичних дій збігаються з тим, чого ми хочемо насправді. Мозок зовсім не саботує ваші цілі — він їх лише автоматизує. Якщо ви щоранку виходите на прогулянку, в якийсь момент вам вже не потрібно приймати рішення — ви просто йдете.

Є й одне виключення — і це спорт. Розпочинати тренування ми можемо за звичкою, але не вийде провести його на автопілоті. Тіло буде постійно нагадувати про себе, а тому мозок безсилий.

Якщо ви хочете змінити свою поведінку, не варто читати мотиваційні лекції — найчастіше вони безсилі. Працювати буде зовсім інше — змініть середовище, щоб потрібна звичка запускалася сама по собі. Наприклад, приберіть солодощі з видного місця, покладіть книгу на подушку чи приготуйте звечора спортивну форму.

Пам’ятайте, наш мозок — надзвичайно ефективна машина. Він здатний автоматизувати все, що повторюється. І все залежить від того, що саме ви дозволите повторювати.

