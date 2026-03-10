Чому мова та релігія більше не ділять: політолог назвав єдиний розлом між українцями

Пекар: Наша політична ненависть — головний подарунок Москві / © Associated Press

Реклама

Попри численні спроби Росії розділити українців за мовою, релігією чи регіоном проживання, єдиним реальним «розломом» у суспільстві залишається політична ворожнеча. Саме на цьому зараз фокусуються російські ІПСО.

Таку думку висловив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та Бізнес-школи УКУ Валерій Пекар на своїй сторінці в Facebook.

«Росіяни тривалий час намагаються нас розколоти за якимись стандартними розломами. Схід — захід, виїхав — залишився, бідні — заможні, мова в побуті, церква тощо тощо. Нічого не виходить. Соціологія показує: немає цих розломів», — зазначив експерт.

Реклама

За його спостереженнями, українці в цілому добре ставляться до людей з інших регіонів країни, інших конфесій, іншої мови, тощо. Ненавидять лише одну категорію людей — прихильників іншої політичної сили.

«Це взаємно. І це не вдається прибрати. Бо тисячі людей щодня роблять щось для того, щоб зменшити мовні, етнічні, релігійні розколи. А політичні розколи, навпаки, намагаються збільшити. Таке було вже сто з гаком років тому. І тоді погано закінчилося», — нагадав політолог.

Пекар наголосив, що росіяни також не забули про цю особливість українського суспільства і тепер використовують її на повну.

Політолог пояснює, що будь-яка дезінформація чи абсурдний фейк матимуть успіх, якщо вони прив’язані до політичних лідерів або їхніх відомих послідовників. Це створює ситуацію, де:

Реклама

Прихильники однієї сили готові повірити у найстрашніші злочини опонентів без жодних доказів.

Будь-яка публічна особа, афілійована з політичною командою, автоматично стає мішенню для звинувачень у державній зраді чи корупції.

«Немає такої дурної чи страшної речі, яку не міг би зробити Порошенко, на думку прихильників Зеленського, та Зеленський, на думку прихильників Порошенка. Те саме стосується й афілійованих з ними осіб, незалежно від професій, статусів і посад. Причетний до однієї з політичних команд? Значить, крав гроші мішками, організовував контрабанду золота, зброї та наркотиків, розпинав хлопчиків у трусиках, кохав гусей, постачав дані ворожій розвідці й намагався продати країну рептилоїдам», — розмірковує політолог.

Він зауважив, що політична ненависть розпалюється під час підготовки до виборів. Проте виборів, якщо втратимо країну, взагалі не буде.

«Але ж креативні команди треба тримати в тонусі, тож хай хлопці й дівчата бавляться. Це небезпечно: не можна дітям (тобто безвідповідальним персонам) гратися із сірниками, бо спалять всю країну. Я розумію, що заклик до тимчасового політичного перемир’я заради перемоги буде висміяний всіма сторонами. Тому можу лише звернутися до тих, хто це читає: фільтруйте. Не вірте всім фейкам, які лунають з усіх боків… Не треба дарувати Москві перемог», — підсумував Валерій Пекар.

Раніше президент Зеленський розкритикував США та РФ через вимогу провести вибори.