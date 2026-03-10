ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
2 хв

Чому мова та релігія більше не ділять: політолог назвав єдиний розлом між українцями

Росія хоче розколу українців за сценарієм 100-річної давнини — політична ненависть стає зброєю ворога.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Пекар: Наша політична ненависть — головний подарунок Москві

Пекар: Наша політична ненависть — головний подарунок Москві / © Associated Press

Попри численні спроби Росії розділити українців за мовою, релігією чи регіоном проживання, єдиним реальним «розломом» у суспільстві залишається політична ворожнеча. Саме на цьому зараз фокусуються російські ІПСО.

Таку думку висловив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та Бізнес-школи УКУ Валерій Пекар на своїй сторінці в Facebook.

«Росіяни тривалий час намагаються нас розколоти за якимись стандартними розломами. Схід — захід, виїхав — залишився, бідні — заможні, мова в побуті, церква тощо тощо. Нічого не виходить. Соціологія показує: немає цих розломів», — зазначив експерт.

За його спостереженнями, українці в цілому добре ставляться до людей з інших регіонів країни, інших конфесій, іншої мови, тощо. Ненавидять лише одну категорію людей — прихильників іншої політичної сили.

«Це взаємно. І це не вдається прибрати. Бо тисячі людей щодня роблять щось для того, щоб зменшити мовні, етнічні, релігійні розколи. А політичні розколи, навпаки, намагаються збільшити. Таке було вже сто з гаком років тому. І тоді погано закінчилося», — нагадав політолог.

Пекар наголосив, що росіяни також не забули про цю особливість українського суспільства і тепер використовують її на повну.

Політолог пояснює, що будь-яка дезінформація чи абсурдний фейк матимуть успіх, якщо вони прив’язані до політичних лідерів або їхніх відомих послідовників. Це створює ситуацію, де:

  • Прихильники однієї сили готові повірити у найстрашніші злочини опонентів без жодних доказів.

  • Будь-яка публічна особа, афілійована з політичною командою, автоматично стає мішенню для звинувачень у державній зраді чи корупції.

«Немає такої дурної чи страшної речі, яку не міг би зробити Порошенко, на думку прихильників Зеленського, та Зеленський, на думку прихильників Порошенка. Те саме стосується й афілійованих з ними осіб, незалежно від професій, статусів і посад. Причетний до однієї з політичних команд? Значить, крав гроші мішками, організовував контрабанду золота, зброї та наркотиків, розпинав хлопчиків у трусиках, кохав гусей, постачав дані ворожій розвідці й намагався продати країну рептилоїдам», — розмірковує політолог.

Він зауважив, що політична ненависть розпалюється під час підготовки до виборів. Проте виборів, якщо втратимо країну, взагалі не буде.

«Але ж креативні команди треба тримати в тонусі, тож хай хлопці й дівчата бавляться. Це небезпечно: не можна дітям (тобто безвідповідальним персонам) гратися із сірниками, бо спалять всю країну. Я розумію, що заклик до тимчасового політичного перемир’я заради перемоги буде висміяний всіма сторонами. Тому можу лише звернутися до тих, хто це читає: фільтруйте. Не вірте всім фейкам, які лунають з усіх боків… Не треба дарувати Москві перемог», — підсумував Валерій Пекар.

Раніше президент Зеленський розкритикував США та РФ через вимогу провести вибори.

Дата публікації
Кількість переглядів
46
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie