Фейкові відео про «гуманітарну допомогу»

У TikTok з’явилася хвиля фейкових відео, у яких автори заявляють про буцімто гуманітарну допомогу для українських сімей від всесвітніх благодійних фондів. У роликах користувачів закликають перейти «за посиланням у шапці профілю» та заповнити анкету, аби отримати «виплату» або «пакунок допомоги».

За інформацією Центру протидії дезінформації, ці відео не мають жодного стосунку до благодійності. Їх створюють для того, щоб маніпулювати довірою людей, збирати персональні дані або штучно нарощувати аудиторію певних акаунтів та ресурсів.

Фахівці наголошують, що актуальну інформацію про гуманітарну підтримку можна отримати виключно на офіційних сайтах міжнародних благодійних організацій, українських міністерств, місцевих адміністрацій та перевірених партнерських структур.

Центр уже фіксував подібні випадки поширення неправдивої інформації, зокрема — фейк про «виплати дітям війни», який також використовувався для обману громадян.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти планують активізувати інформаційні кампанії проти Заходу, спрямовані на підрив довіри до санкцій і посилення страхів перед ядерною загрозою.

Ми раніше інформували, що у2026 році Росія суттєво збільшить витрати на державні телеканали та кремлівських мовників, попри рекордний дефіцит бюджету та економічні проблеми.