Магнітна буря 1 грудня: яка буде її активність

У понеділок, 1 грудня, магнітна буря залишатиметься слабкою - відповідатиме К-індексу 2.

Про це повідомляє ресурс meteoagent.

Останні кілька днів геомагнітна активність була підвищеною - хоч не дуже сильно. Втім її плив почав поступово зменшуватися на вихідні та повернувся до фонового рівня до початку цього тижня.

Магнітні бурі - це сильні та тривалі обурення геомагнітного поля Землі, які викликаються викидами намагнічених частинок внаслідок спалахів на Сонці.

Людям із груп ризику під час підвищеної геомагнітної турбулентності рекомендується скоротити фізичні навантаження, повноцінно спати та контролювати артеріальний тиск.