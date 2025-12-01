Магнитная буря 1 декабря: какова будет ее активность

Магнитная буря. / © Credits

В понедельник, 1 декабря, магнитная буря остается слабой - будет соответствовать К-индексу 2.

Об этом сообщает ресурс meteoagent .

Последние несколько дней геомагнитная активность была повышенной – хоть не очень сильно. Впрочем, ее плав начал постепенно уменьшаться на выходные и вернулся к фоновому уровню к началу этой недели.

Магнитная буря 1 декабря. Фото: meteoagent.

Магнитные бури – это сильные и длительные возмущения геомагнитного поля Земли, вызываемые выбросами намагниченных частиц вследствие вспышек на Солнце.

Людям из групп риска при повышенной геомагнитной турбулентности рекомендуется сократить физические нагрузки, полноценно спать и контролировать АД.