Кельтський гороскоп дерев на 1 грудня 2025 року: день нових рішень і внутрішнього пробудження

1 грудня в кельтській системі дерев відкриває новий символічний цикл: простір стає яснішим, наміри — чіткішими, а думки — більш виваженими. Це день, коли внутрішні імпульси підсилюються, але вже не хаотично, а структуровано.

Це гарний момент для постановки цілей, початку змін, очищення поля та повернення в ресурс.

Овен — Ялівцева сосна

Чистота наміру, сила духу, захист.

Прогноз: Ви відчуєте несподіваний прилив енергії. Цей день допоможе очистити думки й ухвалити сміливе рішення, яке ви давно обмірковували.

Телець — Липа

М’якість, гармонія, турбота.

Прогноз: День сприяє теплим стосункам і відновленню. Ви зможете вирішити конфлікт або напруження через спокій і доброту.

Близнята — Осика біла

Чутливість, сприйнятливість, емоційні підказки.

Прогноз: Важливо слухати себе. Ваші емоції сьогодні показують правильний шлях. Уникайте зайвих розмов, зосередьтесь на головному.

Рак — Клен

Баланс тепла й логіки, творче мислення.

Прогноз: День наповнює вас натхненням. Ви зможете знайти гарне рішення там, де раніше були сумніви. Можливий творчий прорив.

Лев — Дика яблуня

Сміливість серця, природна сила, відкритість.

Прогноз: Ви зможете заявити про себе й отримати увагу, на яку заслуговуєте. Усі важливі зустрічі сьогодні — вдалі.

Діва — Модрина

Витривалість, порядність, ясні наміри.

Прогноз: Це день практичних рішень. Вам стане легше впорядкувати роботу та звільнитися від зайвих обов’язків.

Терези — Шовковиця

Плідність, зв’язки, комунікації.

Прогноз: День сприяє важливим розмовам і домовленостям. Ви отримаєте потрібну інформацію або підтримку від інших.

Скорпіон — Ясен чорний

Глибина, рішучість, трансформація.

Прогноз: Ви будете дуже зосередженими. Сьогодні ви можете нарешті зробити перший крок у зміні, яку давно відкладали.

Стрілець — Граб кам’яний

Стійкість, сила структури, рішуча дія.

Прогноз: Дуже продуктивний день. Успішно йдуть складні справи, які потребують концентрації. Ви поставите правильні пріоритети.

Козоріг — Омела

Магія намірів, інтуїтивний фокус, особиста сила.

Прогноз: День несе символічні події або знаки. Ви можете отримати несподівану підказку, звернення або пропозицію.

Водолій — Бузина червона

Внутрішня свобода, завершення, очищення.

Прогноз: Час відпускати зайве. Ви відчуєте, що деякі контакти чи завдання більше не потрібні. Очищення принесе полегшення.

Риби — Дика груша

Ніжність, інтуїція, гармонійні рішення.

Прогноз: Ви знайдете м’яке та правильне рішення для складного питання. День сприяє творчості, медитації та душевному спокою.

1 грудня 2025 року відкриває енергетичний цикл ясності та оновлення. Дерева-покровителі цього дня очищують шлях, підсилюють інтуїцію, допомагають структурувати плани та відпустити те, що заважає руху. Це сприятливий час для початку грудня з чистим наміром і новим внутрішнім фокусом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний Супермісяць та один із найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.