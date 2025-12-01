Церковне свято 2 грудня / © pixabay.com

Завтра, 2 грудня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Авакума. Він жив у VIII–VII столітті до нашої ери в Юдейському царстві, в часи морального та духовного занепаду, коли народ страждав від внутрішньої корупції та зовнішніх загроз, зокрема від навали халдейців. Він належав до числа Малих пророків і є автором книги, яка носить його ім’я.

Особливістю пророчого служіння Авакума було те, що він відкрито ставив Богові складні питання, висловлюючи сумнів і біль: «Чому, Господи, допускаєш зло?» (Авакум 1:2), засуджував насильство, несправедливість і моральну розбещеність народу, але водночас закликав до довіри і віри в Божу справедливість.

Основна ідея його книги полягає в тому, що праведник живе вірою, навіть коли обставини здаються безнадійними (Авакум 2:4), і що Бог діє за своїм планом, навіть якщо його шляхи незбагненні. Авакум є прикладом чесності перед Богом, бо він не приховує сумнівів і страждань, а веде з Богом щирий духовний діалог.

Прикмети 2 грудня

Якщо 2 грудня випав сніг і він не тане — зима буде довгою й сніжною.

2 грудня ясний і морозний — віщує сувору зиму, із сильними холодами.

Кури рано «сіли» в курятнику — готуйтесь до морозів.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями цього дня не слід веселитися й галасувати, влаштовувати розкішні обіди або нехтувати постом. Також день не підходить для старту нових справ, складання планів чи поїздок — будь-яке починання може принести труднощі та непередбачені проблеми. Вагітним цього дня заборонялося стригти волосся. Вважалося, що це «відріже» долю малюка.

Що можна робити завтра

Святого Авакума шанують як захисника дітей. Цього дня віряни звертаються до нього з молитвами, просячи оберігати малюків від хвороб, травм, небезпечних людей і будь-якого лихого впливу. Також моляться, щоб немовлята спокійно спали й не страждали від нічних плачів.