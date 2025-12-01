ТСН у соціальних мережах

Це так мило: головна причина, через яку принц Вільям подарував Кейт каблучку своєї матері Діани на заручини

Принц і принцеса Уельські відсвяткували 15-ту річницю своїх заручин 16 листопада 2025 року. А оголосила про неї пара 2010 року.

Заручини Кейт та Вільяма

Заручини Кейт та Вільяма / © Associated Press

Про заручини принца Вільяма та Кейт Міддлтон було оголошено громадськості у листопаді 2010 року, а у квітні 2011 року пара офіційно зіграла весілля.

Кетрін отримала як прикрасу на заручини розкішну каблучку з сапфіром та діамантами, яку колись носила її покійна свекруха принцеса Діана.

Заручини Кейт і Вільяма, 2010 рік / © Associated Press

Заручини Кейт і Вільяма, 2010 рік / © Associated Press

Відомо, що принц Вільям освідчився Кетрін під час приватної поїздки до Кенії за кілька тижнів до цього у жовтні 2010 року. Він кілька днів носив каблучку в рюкзаку, підшукуючи слушний момент для того, щоб освідчитися і подарувати її.

Пізніше Кетрін описала цю пропозицію як «дуже романтичну», але також зізналася, що це стало для неї «повним шоком», пише express.

Заручини Кейт і Вільяма, 2010 рік / © Associated Press

Заручини Кейт і Вільяма, 2010 рік / © Associated Press

Під час їхнього інтерв’ю з нагоди заручин Вільяма запитали про каблучку, і він відповів, що хотів освідчитися і подарувати саме цю сімейну каблучку, щоб його покійна мати — принцеса Діана — могла стати частиною цього особливого моменту.

Принцеса Діана з тією самою сапфіровою каблучкою / © Getty Images

Принцеса Діана з тією самою сапфіровою каблучкою / © Getty Images

До речі, його молодший брат принц Гаррі обрав діаманти з ювелірної скриньки своєї матері для каблучки на заручини з Меган Маркл з тієї ж причини.

