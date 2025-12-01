Три знаки зодіаку, яким сьогодні шкодувати себе не тільки небажано, а й небезпечно

Гороскоп / © Credits

Співчуваючи і виявляючи милосердя до інших, головне, не піддатися настрою і не почати шкодувати себе — замість користі це принесе шкоду.

Сьогодні, 1 грудня, шкодувати себе небажано представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них це може бути небезпечним.

Рак

Раків жаль до своєї персони може загнати так глибоко, що вони не скоро зможуть вибратися назад. До того ж, це почуття довго не відпускатиме представників знака і завадить їм у роботі та особистому житті, порушивши плани, які ті будували давно і збиралися втілити в життя.

Стрілець

Стрільці часто шкодують інших і дуже рідко — себе, оскільки таке почуття видається їм негідним. Але сьогодні спокуса поплакати над своїми невдачами, яких у них так само багато, як і в інших, буде такою великою, що представники знака не витримають і піддадуться їй.

Козоріг

Козороги зрідка відчувають жалощі до себе — їм не до цього. Вони так багато працюють, що вільний час іде на відновлення сил, а жалощі до себе може надовго вибити представників знака зі звичної трудової колії, що не найкращим чином позначиться на стані їхніх справ.