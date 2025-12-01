Три знака Зодиака, которым сегодня жалеть себя не только нежелательно, но и опасно

Гороскоп / © Credits

Сочувствуя и сострадая другим, главное, не поддаться настроению и не начать жалеть себя — вместо пользы это принесет вред.

Сегодня, 1 декабря, жалеть себя нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них это может быть опасным.

Рак

Раков жалость к своей персоне может загнать так глубоко, что они не скоро смогут выбраться обратно. К тому же, это чувство долго не будет отпускать представителей знака и помешает им в работе и личной жизни, нарушив планы, которые те строили давно и собирались воплотить в жизнь.

Стрелец

Стрельцы часто жалеют других и очень редко — себя, поскольку такое чувство кажется им недостойным. Но сегодня соблазн поплакать над своими неудачами, которых у них так же много, как и у остальных, будет настолько велик, что представители знака не выдержат и поддадутся ему.

Козерог

Козероги редко испытывают жалость к себе –им не до этого. Они так много работают, что свободное время уходит на восстановление сил, а жалость к себе может надолго выбить представителей знака из привычной трудовой колеи, что не самым лучшим образом скажется на состоянии их дел.