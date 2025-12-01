Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят проводить отпуск дома

Гороскоп / © Credits

Но не все в это время хотят куда-то ехать — некоторые вполне комфортно чувствуют себя в родных стенах. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят проводить отпуск дома.

Скорпион

Скорпионы охотно выезжают куда-нибудь, если им выпадает соответствующая возможность, но, если ее нет, они прекрасно проведут время дома. Главное, чтобы у них под рукой был телевизор и книги — как новые, так и старые, но любимые ими. А за кислородом они будут ходить на прогулку в ближайший парк.

Рак

Раки известны как главные домоседы зодиакального круга, поэтому они очень любят проводить отпуск дома — в таком случае никто не помешает им заниматься его обустройством, наводить чистоту и порядок. Для них такое времяпрепровождение — лучший отдых, поэтому удивляться его, мягко говоря, необычности не стоит.

Козерог

Для Козерогов, как ни странно это прозвучит для представителей других знаков Зодиака. Отпуск — прекрасное время заняться… работой. Они могут посвятить ей все свое время, не отвлекаясь на посторонние «раздражители» в виде замечаний начальства и пустопорожней болтовни коллег, а большего этим трудоголикам и не нужно.