- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 1 мин
Высказывания Трампа и взрывы в России: главные новости ночи 1 декабря 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь с 1 декабря 2025 года:
"Есть небольшая проблема": Трамп прокомментировал ход переговоров и коррупцию в Украине Читать далее –>
Трамп заявил, что не имеет дедлайнов по завершению войны в Украине, но надеется на скорейшее прекращение боевых действий Читать далее –>
Трамп подтвердил, что Виткофф встретится с Путиным уже на этой неделе Читать далее –>
Серия взрывов прогремела над Таганрогом и под Ростовом Читать далее –>
Виткофф отправится в Москву в понедельник - CNN Читать дальше –>