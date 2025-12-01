Виткофф отправится в Москву в понедельник - CNN

Стивен Виткофф / © Associated Press

Реклама

Спецпосланник США Стив Виткофф отправится в Москву в понедельник.

Об этом рассказал американский высокопоставленный чиновник в комментарии CNN. Визит состоится на фоне интенсивных переговоров, направленных на поиск путей завершения русско-украинской войны.

Ожидается, что в российской столице Виткофф проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным .

Реклама

Пока неизвестно, будет ли Кушнер Виткоффа сопровождать во время поездки в Россию. На прошлой неделе президент Дональд Трамп предполагал, что его зять может присоединиться к спецпосланнику.

Поездка спецпосланника в Москву состоится на следующий день после того, как Виткофф, государственный секретарь США Марк Рубио и Джаред Кушнер встретились во Флориде с высокопоставленной украинской делегацией.

По его словам, американские чиновники уже некоторое время поддерживают контакты «в разном формате» с российской стороной и имеют «достаточное понимание ее позиций».

Ранее госсекретарь США Марк Рубио положительно оценил диалог в Майами, назвав его " очень продуктивной и полезной сессией ".