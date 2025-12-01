- Дата публикации
-
Политика
Виткофф отправится в Москву в понедельник - CNN
Специальный представитель США Стив Виткофф посетит Москву уже в понедельник на фоне активной дипломатии по завершению войны России против Украины.
Спецпосланник США Стив Виткофф отправится в Москву в понедельник.
Об этом рассказал американский высокопоставленный чиновник в комментарии CNN. Визит состоится на фоне интенсивных переговоров, направленных на поиск путей завершения русско-украинской войны.
Ожидается, что в российской столице Виткофф проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным .
Пока неизвестно, будет ли Кушнер Виткоффа сопровождать во время поездки в Россию. На прошлой неделе президент Дональд Трамп предполагал, что его зять может присоединиться к спецпосланнику.
Поездка спецпосланника в Москву состоится на следующий день после того, как Виткофф, государственный секретарь США Марк Рубио и Джаред Кушнер встретились во Флориде с высокопоставленной украинской делегацией.
По его словам, американские чиновники уже некоторое время поддерживают контакты «в разном формате» с российской стороной и имеют «достаточное понимание ее позиций».
Ранее госсекретарь США Марк Рубио положительно оценил диалог в Майами, назвав его " очень продуктивной и полезной сессией ".