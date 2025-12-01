ТСН у соціальних мережах

Віткофф вирушить до Москви у понеділок — CNN

Спеціальний представник США Стів Віткофф відвідає Москву вже у понеділок на тлі активної дипломатії щодо завершення війни Росії проти України.

Стівен Віткофф

Стівен Віткофф / © Associated Press

Спецпосланець США Стів Віткофф вирушить до Москви у понеділок.

Про це розповів американський високопосадовець у коментарі CNN. Візит відбудеться на тлі інтенсивних переговорів, спрямованих на пошук шляхів завершення російсько-української війни.

Очікується, що у російській столиці Віткофф проведе зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Поки що невідомо, чи супроводжуватиме Кушнер Віткоффа під час поїздки до Росії. Минулого тижня президент Дональд Трамп припускав, що його зять може приєднатися до спецпосланця.

Поїздка спецпосланця до Москви відбудеться наступного дня після того, як Віткофф, державний секретар США Марко Рубіо та Джаред Кушнер зустрілися у Флориді з високопоставленою українською делегацією.

За його словами, американські посадовці вже певний час підтримують контакти «в різному форматі» з російською стороною і мають «достатнє розуміння її позицій».

Раніше держсекретар США Марко Рубіо позитивно оцінив діалог у Маямі, назвавши його "дуже продуктивною та корисною сесією".

