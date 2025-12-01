Віткофф вирушить до Москви у понеділок — CNN

Стівен Віткофф / © Associated Press

Реклама

Спецпосланець США Стів Віткофф вирушить до Москви у понеділок.

Про це розповів американський високопосадовець у коментарі CNN. Візит відбудеться на тлі інтенсивних переговорів, спрямованих на пошук шляхів завершення російсько-української війни.

Очікується, що у російській столиці Віткофф проведе зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Реклама

Поки що невідомо, чи супроводжуватиме Кушнер Віткоффа під час поїздки до Росії. Минулого тижня президент Дональд Трамп припускав, що його зять може приєднатися до спецпосланця.

Поїздка спецпосланця до Москви відбудеться наступного дня після того, як Віткофф, державний секретар США Марко Рубіо та Джаред Кушнер зустрілися у Флориді з високопоставленою українською делегацією.

За його словами, американські посадовці вже певний час підтримують контакти «в різному форматі» з російською стороною і мають «достатнє розуміння її позицій».

Раніше держсекретар США Марко Рубіо позитивно оцінив діалог у Маямі, назвавши його "дуже продуктивною та корисною сесією".