Рунический гороскоп на 1 декабря 2025: Овнам — прорыв, Ракам — ясность, Рыбам — внутренняя гармония

Каждый знак получит свою подсказку: от прорыва до обновления и интуитивного раскрытия.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 1 декабря

Овен — руна Тейваз

Решительность, лидерство, сила умысла. Вы можете совершить важный прорыв или принять судьбоносное решение. День, когда следует двигаться вперед уверенно и смело.

Телец — руна Иса

Состояние паузы или замедление. Вам стоит не торопиться – события созревают. Наблюдайте, анализируйте и сохраняйте энергию. Все двинется тогда, когда будет время.

Близнецы — руна Кеназ

Ясность мыслей, новое видение или идея, озаряющая путь. Вы можете найти решение, которое раньше ускользало. День творческих открытий и внутреннего света.

Рак — руна Соулу

Руна солнца дарит энергию, вдохновение и ясность. Возможен прорыв в отношениях, эмоциях или работе. Вы видите ситуацию более четко – используйте это.

Лев — руна Уруз

Энергия силы, физической активности и жизненного ресурса. День благоприятен для решительных действий, тренировок, борьбы за свое и запуска важных дел.

Дева — руна Йера

Подведение итогов и плавный переход в новый цикл. Вы можете получить ожидаемый результат. День стабильности и мудрой планировки.

Весы — руна Вуньо

Радость, гармония, легкость. День подарит теплые новости, приятное общение или внутреннее чувство правильности пути. Удачное время для взаимодействия.

Скорпион — руна Эйваз

Устойчивость, выдержка и глубинная внутренняя мудрость. Вы можете принять важное решение, завершить сложный этап или укрепить свою позицию.

Стрелец — руна Ансуз

Знания, слова, знаки. Возможен важный разговор, вдохновляющее сообщение или осознание. Слушайте, что приходит через других людей.

Козерог — руна Отал

День родовых энергий, дома, наследия и стабильности. Хорошее время для семейных дел, приведение в порядок пространства или работы с ресурсами рода.

Водолей — руна Перт

Мистические инсайты, интуитивные открытия, глубокие символы. Слушайте подсознание — оно сегодня говорит более четко, чем логика.

Рыбы — руна Беркана

Нежность, восстановление и гармония. Это день заботы о себе, творчестве и эмоциональной очистке. Возможен эмбрион новой идеи или важного процесса.

1 декабря открывает новый месяц энергиями, способствующими ясности, внутренней силе и переосмыслению собственных путей. Руны подсказывают: одни знаки получат возможность действовать решительно, другие — почувствовать гармонию или найти ответ, который давно искали. Это день, когда важно слушать интуицию, доверять знакам и не бояться шагать в новый период. Луна начинается с потенциала – главное, использовать его правильно.

