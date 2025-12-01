Переговоры Украины с США: согласовали ли финальный текст мирного соглашения

Американская и украинская делегации на переговорах во Флориде 30 ноября / © Getty Images

Реклама

Финальный текст мирного соглашения между Украиной и Россией еще не согласован, но переговоры Киева с США во Флориде 30 ноября стали «шагом вперед». Главными проблемными вопросами остаются территории (Донбасс) и членство Украины в НАТО. В то же время американская сторона подтвердила готовность предоставить Украине гарантии безопасности.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник.

Как прошли переговоры Украины с США?

Участники переговоров во Флориде еще не согласовали финальный текст мирного соглашения, но сделали шаг вперед.

Реклама

«Переговоры сфокусированы уже не столько на рамке, которая была согласована в Женеве, сколько на проблемных вопросах, которые остались. То есть мы не говорим о том, что у нас есть сейчас стопроцентное понимание финального текста, но это был еще один шаг вперед«, — сказал собеседник издания.

По словам источника, в США хорошо осознают, что их ключевая роль заключается не в том, чтобы что-то навязать или «убедить Украину».

«Они понимают, что есть вторая сторона, и к какому бы общему знаменателю они не пришли с Украиной, остается российская сторона, с которой им еще работать. И они понимают, что там сложнее», — отметил собеседник.

Вопрос территории и членства в НАТО

Он также добавил, что значительная часть разговора была посвящена вопросу территорий. Американцы, которые воспринимают себя как посредников в процессе, доносят до Киева позицию РФ, которая настаивает на полном выводе украинских войск из Донбасса.

Реклама

Украинская делегация, по словам источника, объясняла, почему такой вариант неприемлем — учитывая конституционные нормы, позицию общества и реальное положение дел. Поэтому Киев не меняет подхода: переговоры о территориях должны вестись, исходя из текущей линии соприкосновения.

«Процесс поиска потенциальных решений продолжается, но это, конечно, очень сложный вопрос», — отметил собеседник.

Украина также очертила американской стороне свои аргументы относительно членства в НАТО. Делегация подчеркнула, что курс на вступление в Альянс закреплен в Конституции, и изменение этого положения ради мирного соглашения создало бы опасный прецедент. Другой аргумент — недопустимость предоставления кому-либо права вето на вступление новых членов в НАТО.

«Готовность слышать наши аргументы со стороны американцев присутствует. Другой вопрос, что они постоянно говорят: хорошо, вы можете быть 100% правы, но есть другая сторона, и она требует вот этого и этого. Мы как медиатор должны обеспечивать то, чтобы вы пришли к мирному соглашению. Вы можете сколько угодно логично объяснять свою позицию, если другая сторона говорит „нет“ — то что мы сделаем?» — пояснил собеседник издания.

Реклама

Гарантии безопасности для Украины

Во время переговоров США подтвердили свою готовность предоставить Украине гарантии безопасности, хотя украинская и американская стороны рассматривают этот вопрос под разными углами.

«Американцы воспринимают это потенциальное соглашение не просто как соглашение о завершении войны, которое должно поставить точку в вооруженном конфликте. Они это воспринимают в более долгосрочной перспективе, что оно должно обеспечить долгосрочный мир, инвестиционную привлекательность и процветание. И это стало бы успехом для команды Трампа. Они говорят: мы понимаем, что без гарантий безопасности никакой реализации этого потенциала не будет«, — сказал источник.

Тогда как для Украины вопрос гарантий безопасности является более экзистенциальным, связанным с будущим страны как таковой.

«Но не важно, с какого угла зрения смотреть, важно, чтобы это было и Рубио сегодня снова подтвердил, что комитмент (обязательства — ред.) на предоставление гарантий есть. Обсуждались ли гарантии сегодня детально — нет. Поэтому я бы и не относил это к перечню проблемных вопросов, которые обсуждались», — сообщил собеседник.

Реклама

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию на переговорах в Майами с США 30 ноября, доложил президенту Владимиру Зеленскому об их результате. Умеров заявил о «существенном прогрессе» в продвижении «достойного мира» и сближении позиций с американской стороной. Он подтвердил, что ключевые цели Украины — безопасность, суверенитет и надежный мир — остаются неизменными. Впереди — работа над согласованием совместного рамочного решения.

Зеленский назвал конструктивными переговоры по мирному плану, которые были направлены на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины. После доклада Умерова президент отметил, что обсуждались «основные параметры диалога» и «некоторые результаты».

Президент США Дональд Трамп, комментируя переговоры с Украиной в Майами, выразил оптимизм относительно мирного урегулирования. Он положительно оценил работу своей команды, но отметил, что у Украины есть «сложные проблемы», в частности коррупционная ситуация, которая «не является полезной». Трамп считает, что и Россия, и Украина «хотели бы, чтобы это закончилось», и поэтому есть «хороший шанс» заключить мирное соглашение.