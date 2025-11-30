- Дата публикации
Зеленский сделал первое заявление о результате переговоров в США
Украинский президент выразил благодарность лично президенту США Дональду Трампу.
Переговоры украинской делегации в США по мирному плану были конструктивными, все вопросы обсуждались откровенно и направлено на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главы украинской делегации Рустема Умерова.
По его словам, Умеров в своем докладе очертил «основные параметры диалога, акценты и некоторые результаты».
«Будем работать дальше. Ожидаю полный доклад нашей команды при личной встрече», — отметил Зеленский.
Украинский президент также выразил благодарность Соединенным Штатам, команде американского президента и лично Дональду Трампу «за время, которое так интенсивно вкладывается в определение шагов для окончания войны».
Напомним, в воскресенье, 30 ноября, в Майами (штат Флорида) состоялись переговоры делегаций Украины и США по мирному урегулированию войны.
Государственный секретарь США Марко Рубио, который возглавлял американскую делегацию, заявил, что встреча была «очень продуктивной и полезной сессией, на которой… был достигнут дополнительный прогресс».
Рустем Умеров назвал встречу во Флориде с высокопоставленными чиновниками США «продуктивной и успешной».