Война
1958
1 мин

Россия готовит экологическую катастрофу в Херсоне с последствиями для ЕС: СМИ показали секретные документы

Украинская разведка получила секретные документы, свидетельствующие о подготовке Россией ударов по нефтебазам и химическим составам вблизи дельты Днепра. Реализация этого плана может повлечь за собой масштабную экологическую катастрофу в Черном море.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Черное море

Черное море

Россия не только усиливает террор Херсона беспилотниками и артиллерией, но и готовит операцию, которая может повлечь за собой масштабную экологическую катастрофу в Черноморском регионе с последствиями для ряда стран ЕС.

Об этом свидетельствуют секретные документы, оказавшиеся в распоряжении украинской разведки, передает "24 Канал".

По данным источников, российские военные разрабатывают план точечного поражения нефтебаз, химических складов и портовой инфраструктуры Херсона, расположенные вблизи дельты Днепра. В случае реализации такого сценария токсичные вещества могут попасть в Черное море и распространиться по морским течениям на побережье Румынии, Болгарии и Турции.

Специалисты предупреждают: даже локальный выброс нефтепродуктов или химикатов приведет к массовому морю рыбы, отравлению водорослей и долгосрочному загрязнению акватории. Это может парализовать работу портов, повлиять на судоходство и сорвать сезон рыболовства по всему региону.

Россияне планируют атаковать Херсон баллистическими ракетами / © 24 канал

Украина уже уведомила международных партнеров об угрозе. Киев настаивает: Россия пытается создать искусственный кризис, чтобы остановить работу морского коридора и усилить политическое давление на Европу.

Международные экологические организации требуют допуска независимых инспекторов и предупреждают, что последствия преднамеренной техногенной аварии будут катастрофическими и длительными.

Напомним, ранее в Черном море почти одновременно взорвались и загорелись два танкера, находившиеся под международными санкциями из-за перевозки российской нефти.

