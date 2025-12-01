ТСН в социальных сетях

Украина
203
1 мин

"Шахеды" атаковали Николаев: возник пожар

Утренняя дроновая атака вызвала пожар в многоэтажке Николаева.

Ирина Лабьяк
Дроны "Шахед"

Дроны «Шахед» / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

Российские войска утром 1 декабря атаковали Николаев дронами «Шахед», из-за чего в городе загорелась крыша многоэтажного дома.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«В результате утренней атаки „шахедов“ на город возник пожар кровли многоэтажки. Все службы работают», — говорилось в заявлении Кима.

Впоследствии он проинформировал, что спасатели потушили пожар. Обошлось без пострадавших.

К слову, в ночь на 1 декабря российские оккупанты атаковали «Шахедами» Чернигов. В городе прогремели взрывы.

203
