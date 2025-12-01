- Дата публикации
"Шахеды" атаковали Николаев: возник пожар
Утренняя дроновая атака вызвала пожар в многоэтажке Николаева.
Дополнено новыми материалами
Российские войска утром 1 декабря атаковали Николаев дронами «Шахед», из-за чего в городе загорелась крыша многоэтажного дома.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
«В результате утренней атаки „шахедов“ на город возник пожар кровли многоэтажки. Все службы работают», — говорилось в заявлении Кима.
Впоследствии он проинформировал, что спасатели потушили пожар. Обошлось без пострадавших.
К слову, в ночь на 1 декабря российские оккупанты атаковали «Шахедами» Чернигов. В городе прогремели взрывы.