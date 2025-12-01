- Дата публикации
Категория
- Мир
Рекордные снегопады в США: аэропорты отменили сотни рейсов, а на трассе столкнулись 45 автомобилей
Внезапный снегопад парализовал жизнь в США. Аэропорты вынуждены были отменить рейсы.
США накрыли снегопады в конце ноября. Сегодня, 1 декабря, более 600 авиарейсов отменены в США на фоне сильного снегопада, более семи тысяч рейсов были задержаны.
Об этом сообщает NBC.
Аэропорты Чикаго, Нью-Йорка, Бостона, Де-Мойна, Миннеаполиса и Детройта пострадали больше всего.
Еще одной причиной такой ситуации явилась необходимость обновить программное обеспечение некоторых самолетов Airbus после предупреждения производителя.
Кроме того, из-за непогоды в штате Индиана на трассе столкнулись, по меньшей мере, 45 автомобилей. Полосы движения в западном направлении перекрыли. По оценкам полиции, они будут закрыты не менее шести часов.
В полиции говорят, что не получали уведомлений о серьезных травмах из-за аварии. Полиция призвала жителей оставаться дома и не уезжать без необходимости.
В округе Виго, где произошло ДТП, объявили предупреждение о зимней непогоде.