Рекордные снегопады в США: аэропорты отменили сотни рейсов, а на трассе столкнулись 45 автомобилей

Непогода в США / © Associated Press

Реклама

США накрыли снегопады в конце ноября. Сегодня, 1 декабря, более 600 авиарейсов отменены в США на фоне сильного снегопада, более семи тысяч рейсов были задержаны.

Об этом сообщает NBC.

Аэропорты Чикаго, Нью-Йорка, Бостона, Де-Мойна, Миннеаполиса и Детройта пострадали больше всего.

Реклама

Еще одной причиной такой ситуации явилась необходимость обновить программное обеспечение некоторых самолетов Airbus после предупреждения производителя.

Непогода парализовала движение на трассах / © Associated Press

Кроме того, из-за непогоды в штате Индиана на трассе столкнулись, по меньшей мере, 45 автомобилей. Полосы движения в западном направлении перекрыли. По оценкам полиции, они будут закрыты не менее шести часов.

В полиции говорят, что не получали уведомлений о серьезных травмах из-за аварии. Полиция призвала жителей оставаться дома и не уезжать без необходимости.

Службы работают круглосуточно / © Associated Press

В округе Виго, где произошло ДТП, объявили предупреждение о зимней непогоде.