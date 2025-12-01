- Дата публікації
- Астрологія
- 367
- 1 хв
Висловлювання Трампа та вибухи у Росії: головні новини ночі 1 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 грудня 2025 року:
"Є невелика проблема": Трамп прокоментував хід переговорів та корупцію в Україні Читати далі –>
Трамп заявив, що не має дедлайнів щодо завершення війни в Україні, але сподівається на швидке припинення бойових дій Читати далі –>
Трамп підтвердив, що Віткофф зустрінеться з Путіним вже цього тижня Читати далі –>
Серія вибухів прогриміла над Таганрогом і під Ростовом Читати далі –>
Віткофф вирушить до Москви у понеділок — CNN Читати далі –>