ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
367
Час на прочитання
1 хв

Висловлювання Трампа та вибухи у Росії: головні новини ночі 1 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 грудня 2025 року:

  • "Є невелика проблема": Трамп прокоментував хід переговорів та корупцію в Україні Читати далі –>

  • Трамп заявив, що не має дедлайнів щодо завершення війни в Україні, але сподівається на швидке припинення бойових дій Читати далі –>

  • Трамп підтвердив, що Віткофф зустрінеться з Путіним вже цього тижня Читати далі –>

  • Серія вибухів прогриміла над Таганрогом і під Ростовом Читати далі –>

  • Віткофф вирушить до Москви у понеділок — CNN Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
367
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie