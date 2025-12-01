Оракул Ленорман на 1 грудня 2025 року: чим відкривається перший день зими для кожного знаку

Оракул Ленорман / © ТСН

Перший день грудня традиційно приносить відчуття оновлення, підсумків і початку нового циклу. У цей час важливо чути внутрішні сигнали та правильно зчитувати знаки, які дарує Universe. Оракул Ленорман працює як інтуїтивний компас — він допомагає визначити, у якому напрямку рухатися, що зміцнювати й від чого відмовитися. Карти на 1 грудня показують особливу динаміку: одні знаки отримають потужний імпульс дій, інші — можливість стабілізуватися або побачити приховане.

Дізнайтеся, що саме принесе вам цей день.

Гороскоп за знаками зодіаку на 1 грудня

Овен — Карта «Серп»

День різких рішень та чітких дій. Можливе завершення якоїсь ситуації або усвідомлення, що час «відсікти зайве». Енергія дня сильна та продуктивна.

Телець — Карта «Гори»

Можлива затримка або невелика перепона на шляху. Не поспішайте — обирайте стратегічний підхід. Це добра нагода перевірити свою наполегливість.

Близнята — Карта «Конюшина»

Маленька удача, короткочасний шанс або приємна несподіванка. День легкий і позитивний. Важливо встигнути скористатися можливістю.

Рак — Карта «Лист»

Очікується важлива звістка, документ або новина. Можуть уточнитися плани або прийти відповіді, на які ви довго чекали. Уважно читайте деталі.

Лев — Карта «Сова»

День мудрості, споглядання і обдумування. Корисно зупинитися й проаналізувати ситуацію. Не поспішайте — сьогодні працює логіка та внутрішній досвід.

Діва — Карта «Сонце»

Успішний, яскравий та натхненний день. Ваші старання будуть помітні й оцінені. Можливі перемоги, розв'язання задач і гарний настрій.

Терези — Карта «Риби»

Енергетика дня пов’язана з фінансами або глибокими емоціями. Можливе надходження ресурсів або корисні грошові новини. Інтуїція — ваш провідник.

Скорпіон — Карта «Кільце»

Домовленості, обіцянки, партнерства. Можливий важливий діалог або укладання угоди. Ваші зв’язки сьогодні працюють у вашу користь.

Стрілець — Карта «Вуж»

Будьте уважні до дрібниць та не поспішайте довіряти всім словам. Може проявитися прихована конкуренція або хитрощі. Вибирайте обережність.

Козоріг — Карта «Вежа (Башта)»

Акцент на офіційних справах, документах, структурі та порядку. День сприяє формальним рішенням і стратегічному плануванню вашого грудня.

Водолій — Карта «Букет»

Красивий, легкий і приємний день. Можливі компліменти, вдячність або подарунок. Енергія творчості та натхнення супроводжує вас.

Риби — Карта «Корабель»

Рух уперед, подорожі, оновлення. Ваші плани можуть змінитися у кращий бік. День сприяє пошуку нових можливостей і виходу за межі звичного.

1 грудня — день, який задає тон усьому місяцю. Ленорман підказує: комусь варто діяти рішуче, комусь — зупинитися й обдумати, а комусь — ухопити шанс або розширити горизонти. Усі символи сходяться в одному: день початку, руху та ясного бачення свого шляху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

