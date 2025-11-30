ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
400
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала жінок зодіаку, з яких виходять найзліші та найкапосніші тещі

Про тещ складено набагато більше анекдотів, ніж про свекрух, хоча роль останніх у сімейному житті їхніх дітей буває більш зловісною.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Але й тещі цілком можуть зіпсувати життя своєму зятеві та, як наслідок, власній доньці. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, з яких виходять найзліші та найкапосніші тещі.

Рак

Жінки-Раки настільки сильно люблять своїх дітей — і особливо доньок, — що готові зіпсувати життя будь-якому, навіть цілком симпатичному та гідному їхньому обранцеві. З одного боку, їх можна зрозуміти — вони хочуть своїй дитині добра, з іншого — навіть у такому питанні важливо вчасно зупинитися, а їм такого вміння відверто не вистачає.

Діва

Жінки-Діви — так уже вони влаштовані — завжди чимось незадоволені. Самі вони досконалі, і вимагають того ж від усіх навколо, що далеко не завжди можливо. Для свого зятя, хоч би яким ідеальним він був, вони завжди стають чимось на кшталт армійського начальства — муштрують його постійно і, як-то кажуть, з пристрастю.

Скорпіон

Жінкам-Скорпіонам дуже важко догодити, особливо якщо йдеться про їхніх дітей, тим паче доньок — вони в будь-якому разі будуть упередженими і, що особливо важливо, підозрілими. Яким би не був їхній зять і скільки б не прожила з ним їхня донька, вони постійно розглядатимуть його поведінку під лупою, знаходячи в ньому все нові й нові недоліки.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
400
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie