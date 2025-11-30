Астрологиня назвала жінок зодіаку, з яких виходять найзліші та найкапосніші тещі

Гороскоп від астрологині / © Credits

Але й тещі цілком можуть зіпсувати життя своєму зятеві та, як наслідок, власній доньці. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, з яких виходять найзліші та найкапосніші тещі.

Рак

Жінки-Раки настільки сильно люблять своїх дітей — і особливо доньок, — що готові зіпсувати життя будь-якому, навіть цілком симпатичному та гідному їхньому обранцеві. З одного боку, їх можна зрозуміти — вони хочуть своїй дитині добра, з іншого — навіть у такому питанні важливо вчасно зупинитися, а їм такого вміння відверто не вистачає.

Діва

Жінки-Діви — так уже вони влаштовані — завжди чимось незадоволені. Самі вони досконалі, і вимагають того ж від усіх навколо, що далеко не завжди можливо. Для свого зятя, хоч би яким ідеальним він був, вони завжди стають чимось на кшталт армійського начальства — муштрують його постійно і, як-то кажуть, з пристрастю.

Скорпіон

Жінкам-Скорпіонам дуже важко догодити, особливо якщо йдеться про їхніх дітей, тим паче доньок — вони в будь-якому разі будуть упередженими і, що особливо важливо, підозрілими. Яким би не був їхній зять і скільки б не прожила з ним їхня донька, вони постійно розглядатимуть його поведінку під лупою, знаходячи в ньому все нові й нові недоліки.

