Астролог назвал женщин Зодиака, из которых получаются самые злые и вредные тещи

Гороскоп / © Credits

Реклама

Но и тещи вполне могут испортить жизнь своему зятю, а, как следствие и собственной дочери. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, из которых получаются самые злые и вредные тещи.

Рак

Женщины–Раки настолько сильно любят своих детей — и, особенно, дочерей, что готовы испортить жизнь любому — даже вполне симпатичному и достойному — их избраннику. С одной стороны, их можно понять — они хотят своем чаду добра, с другой, даже в таком вопросе важно вовремя остановиться, а им такого умения явно не хватает.

Дева

Женщины-Девы — так уж они устроены — всегда чем-то недовольны. Будучи совершенством сами, они требуют того же от окружающих, что далеко не всегда является возможным. Для своего зятя, каким бы идеальным он ни был, они всегда становится чем-то в виде армейского начальства — они муштруют их постоянно и, как говорится, с пристрастием.

Реклама

Скорпион

Женщине-Скорпиону очень трудно угодить, особенно если речь идет об их детях, там более, дочерях — они в любом случае будут предвзяты и, что особенно важно, подозрительны. Каким бы ни был их зять и сколько бы ни прожила с ним их дочь, они постоянно будут рассматривать его поведение под лупой, находя в нем все новые и новые недостатки.

Читайте также: