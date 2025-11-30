ТСН в социальных сетях

Раскрыла секрет: дочь принцессы Анны поделилась, как планирует провести Рождество с семьей

Дочь принцессы Анны — Зара Тиндалл — рассказала, где она с семьей планирует провести Рождество в этом году.

Ольга Кузьменко
Зара Тиндалл

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара сообщила, что они проведут праздники в поместье Сандрингем в Норфолке с королем Чарльзом и другими членами королевской семьи.

44-летняя дочь принцессы Анны и ее муж Майк Тиндалл на этой неделе побывали на ежегодной церемонии вручения премии Beauty Awards и там рассказали о своих планах на праздничный сезон.

Майкл и Зара Тиндалл / © Getty Images

Майкл и Зара Тиндалл / © Getty Images

«Нам так повезло, Рождество всегда чудесное. Мы успеваем много всего интересного сделать, и это место выглядит потрясающе. Мы увидимся со всеми», — сказала Зара, цитирует ее слова издание express.

Также Зара подтвердила, что они с Майком посетят ежегодную рождественскую службу принцессы Уэльской в ​​Вестминстерском аббатстве 5 декабря, которую Кенсингтонский дворец анонсировал ранее.

Зара Тиндалл на концерте принцессы Уэльской в прошлом году / © Getty Images

Зара Тиндалл на концерте принцессы Уэльской в прошлом году / © Getty Images

