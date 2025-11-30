Рішення щодо активів РФ можуть ухвалити вже 18 грудня - МЗС Франції

Жан-Ноель Барро / © Associated Press

Реклама

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європейська рада може ухвалити рішення щодо заморожених активів Росії вже наступного місяця, 18 грудня.

Про це він повідомив в інтерв’ю LA Tribune Dimanche.

Під час розмови журналіст зауважив, що російські активи є одним із важелів впливу Європи на війну, але серед європейських країн існують розбіжності щодо того, як саме їх використовувати.

Реклама

Ведучий також нагадав про очікувані фінансові труднощі України, які можуть виникнути вже наприкінці лютого, і запитав, яку позицію займає Франція.

Барро відповів, що «головним пріоритетом є забезпечення довгострокової іммобілізації російських активів у Європі. Це значна перевага, яка дасть нам змогу впливати на параметри світу».

Він пояснив, що заморожені російські активи мають стати механізмом, який гарантуватиме майбутню відповідальність Росії за завдані Україні руйнування та збитки.

За словами Барро, Європа має намір забезпечити Україні підтримку у разі затяжної війни, а відповідне рішення щодо активів може бути ухвалене вже у грудні.

Реклама

Він зазначив «Ми хочемо захистити Україну від фінансових труднощів на найближчі два роки в разі продовження війни. Усе це обговорюватимуть найближчими днями, і я сподіваюся, що рішення ухвалять на засіданні Європейської ради 18 грудня».

Раніше повідомлялося, що одна з пропозицій в новому «мирному плані» США для України може зірвати використання заморожених російських активів для надання Києву кредиту в розмірі 140 млрд євро.

Ми раніше інформували, що Україна зіткнулася з жорсткими часовими межами: кошти закінчуються, а пакет 140 млрд євро із заморожених активів РФ блокується трьома країнами ЄС, які погрожують ветом.