Укрaїнa
1971
1 хв

Нічні обстріли України, РФ готує «рішучий удар»: головні новини ночі 30 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 листопада 2025 року:

  • Внаслідок атаки на Київщину загинула одна людина — ОВА Читати далі –>

  • Росія може готувати рішучий удар: Залужний попереджає про задум агресора Читати далі –>

  • На Київщині дронова атака спричинила пожежі та руйнування — ОВА Читати далі –>

  • Венесуела відреагувала на слова Трампа про «закритий» повітряний простір Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

