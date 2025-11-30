- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1971
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічні обстріли України, РФ готує «рішучий удар»: головні новини ночі 30 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 листопада 2025 року:
Внаслідок атаки на Київщину загинула одна людина — ОВА Читати далі –>
Росія може готувати рішучий удар: Залужний попереджає про задум агресора Читати далі –>
На Київщині дронова атака спричинила пожежі та руйнування — ОВА Читати далі –>
Венесуела відреагувала на слова Трампа про «закритий» повітряний простір Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>