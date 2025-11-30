- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1495
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночные обстрелы Украины, РФ готовит «решительный удар»: главные новости ночи 30 ноября 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 30 ноября 2025 года:
В результате атаки на Киевщину погиб один человек — ОВА
Россия может готовить решительный удар: Залужный предупреждает о замысле агрессора
В Киевской области дроновая атака вызвала пожары и разрушения — ОВА
Венесуэла отреагировала на слова Трампа о «закрытом» воздушном пространстве
Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками