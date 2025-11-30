ТСН в социальных сетях

Украина
1495
1 мин

Ночные обстрелы Украины, РФ готовит «решительный удар»: главные новости ночи 30 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 30 ноября 2025 года:

  • В результате атаки на Киевщину погиб один человек — ОВА Читать далее –>

  • Россия может готовить решительный удар: Залужный предупреждает о замысле агрессора Читать далее –>

  • В Киевской области дроновая атака вызвала пожары и разрушения — ОВА Читать далее –>

  • Венесуэла отреагировала на слова Трампа о «закрытом» воздушном пространстве Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

