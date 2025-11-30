Венесуэла отреагировала на слова Трампа о «закрытом» воздушном пространстве

Венесуэла / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил 29 ноября, что воздушное пространство над Венесуэлой можно считать закрытым. На это оперативно отреагировало правительство Каракаса, полностью опровергнув утверждение американского лидера.

Об этом сообщает Reuters.

«Венесуэла осудила утверждение президента США Трампа о том, что воздушное пространство… Венесуэлы следует считать закрытым», — пишет агентство со ссылкой на официальный комментарий правительства.

Кроме того, Каракас обвинил администрацию США в нарушении международных норм и подчеркнул, что такие заявления являются «колониальной угрозой» суверенитету государства и противоречат международному праву.

Перед этим президент США заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

«Уважаемые авиакомпании, пилоты, наркоторговцы и торговцы людьми, пожалуйста, сочтите воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым», — говорилось в посте Трампа.

Ранее сообщалось, что США планируют в ближайшее время приступить к мерам по остановке передвижения подозреваемых в наркоторговле граждан Венесуэлы на суше.

Мы ранее информировали, что президент Дональд Трамп заявил, что готов рассматривать вариант введения американских военных подразделений в Венесуэлу, если этого потребует ситуация.