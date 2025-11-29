ТСН в социальных сетях

Трамп закрыл воздушное пространство над Венесуэлой: детали

Трамп обратился в Венесуэлу с заявлением о закрытии воздушного пространства над страной.

Катерина Сердюк
Трамп

Трамп / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент США Дональд Трамп объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Он объяснил это борьбой с торговлей наркотиками и людьми.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, считайте воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрытым. Спасибо за ваше внимание этому вопросу!», — заявил Трамп.

Ранее Трамп анонсировал удары по Венесуэле. Цель — остановить передвижение подозреваемых в наркоторговле граждан государства на суше.

«Вы, видимо, заметили, что люди не хотят доставлять грузы по морю, и мы начнем останавливать их также на суше. На суше это сделать легче и мы начнем это делать очень скоро», — отметил Трамп во время виртуального общения с военнослужащими США.

