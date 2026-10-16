Предал ли Трамп Украину: что на самом деле стоит за его последними решениями

Зеленский и Трамп / © Associated Press

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Дональд Трамп после решения по экспорту российского дизеля призвал Украину «избрать нового президента» и обвинил Киев в росте мировых цен на топливо. По сообщениям западных медиа, Вашингтон также оказывает давление на Украину, требуя ограничить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а американские посланники обсуждают с Киевом условия завершения войны.

Об этом говорится в материале The Spectator.

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«Украине пора избрать нового президента»: из-за чего обострился конфликт

Как отмечает The Spectator, поводом к новой ссоре между Вашингтоном и Киевом стал вопрос российского дизеля и санкционной политики США.

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Трамп связал решение о российском горючем с необходимостью сдержать рост мировых цен на энергоносители. По его мнению, украинские удары по российским НПЗ могли усилить ценовое давление на фоне кризиса в Ормузском проливе и конфликта США с Ираном.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике смягчение ограничений относительно российских энергоносителей. Киев опасается, что дополнительные доходы от экспорта горючего помогут Москве и дальше финансировать войну.

«Сегодня Россия поблагодарила за снятие санкций на экспорт дизеля, сбросив пять бомб на жилые дома в Запорожье», — написал Зеленский.

В ответ Трамп заявил, что Украине «время избрать нового президента». Как сообщило агентство AFP, призыв прозвучал после критики Зеленским решение о санкциях на российский дизель.

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«Трамп призвал Украину „получить нового лидера“ после того, как Зеленский раскритиковал смягчение санкций на российский дизель», — сообщило AFP.

Таким образом, спор вышел далеко за пределы энергетической политики: он затронул и отношение Вашингтона к украинскому руководству, и то, на каких условиях США готовы поддерживать Киев в дальнейшем.

Может Трамп лишить Украину разведданных и оружия

Отдельную обеспокоенность вызывают сообщения о давлении американской администрации на Украину из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По данным The Kyiv Independent, американская сторона угрожала ограничить обмен разведывательными данными и поставку вооружений, чтобы убедить Киев прекратить такие атаки.

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«Администрация Трампа угрожала чиновникам Украины прекращением обмена разведданными и поставками оружия в попытке защитить российские нефтеперерабатывающие заводы», — сообщает Kyiv Independent.

Для Украины этот вопрос не только о возможности наносить удары по российскому тылу. Как отмечает The Spectator, разведывательная информация критически важна и для обнаружения угроз, и для защиты городов от российских ракет и дронов.

Дополнительной неопределенностью стала программа PURL, в рамках которой европейские страны финансируют закупку американского вооружения для Украины. По данным издания, через этот механизм европейские государства уже направили около 7 миллиардов долларов американским производителям вооружений.

Как отмечает The Spectator, если Вашингтон будет ограничивать военное сотрудничество с Киевом, Европе придется искать способы компенсировать возможные потери. Однако быстро заменить все американские возможности, особенно в разведке и противовоздушной обороне, будет «чрезвычайно сложно».

«Энергетическое перемирие»: почему договоренность оказалась под вопросом

Еще одним спорным моментом стало заявление Трампа о якобы достигнутой договоренности по поводу 60-дневного «энергетического перемирия».

По описанию в The Spectator, Украина должна была прекратить удары по российским НПЗ, а Россия воздержаться от атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Однако подтвержденной договоренности, гарантирующей взаимное прекращение атак, не появилось. В то же время сообщалось о продолжении российских ударов по украинским энергетическим объектам.

«Зеленский сказал, что чувствует себя преданным Трампом после того, как США смягчили санкции на российский дизель», — сообщает The Independent.

На этом фоне, как отмечает The Spectator, решение Вашингтона по поводу российского дизеля вызвало дополнительную критику со стороны Киева: Украина опасается, что Москва получит экономические преимущества, тогда как у Киева не будет гарантий прекращения российских атак.

Мирный план США: что обсуждали в Майами

Параллельно с энергетическими спорами американские и украинские представители обсуждали возможные параметры завершения войны.

По информации The Washington Post, посланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф проводили в Майами переговоры с украинскими представителями по плану, предусматривающему восстановление Украины, гарантии безопасности, энергетическое сотрудничество и урегулирование территориального вопроса.

«США предлагают разморозить российские активы, чтобы перезапустить переговоры по Украине», — сообщает издание со ссылкой на участников обсуждений в Майами.

Одним из самых чувствительных пунктов есть гарантии безопасности. По описанию The Spectator США и европейские страны могли бы взять на себя обязательство отреагировать в случае нового российского нападения, однако членство Украины в НАТО в этой модели не предполагается.

Другое направление — экономические отношения между Россией, Украиной и Европой. Как отмечает The Spectator, среди возможных идей — энергетические договоренности, восстановление трубопроводных поставок российских нефти и газа и механизмы распределения доходов.

«Прибыли должны делить Украина и Россия», — отмечает издание, описывая возможную модель энергетического соглашения.

Но такая модель вызывает принципиальный вопрос: не позволит ли экономическая реинтеграция России восстановить ее ресурсы для дальнейшего противостояния с Западом?

Самым сложным остается территориальный вопрос. По данным The Washington Post, обсуждаемая модель может предусматривать фиксацию линии фронта и определенные территориальные компромиссы. Любые решения по оккупированным территориям будут иметь принципиальное значение для Украины.

Чего хочет Кремль и готов ли Путин остановиться

Даже если Вашингтон и Киев согласуют параметры мирного плана, главным вопросом остается: готова ли Россия выполнять договоренности?

По сообщениям, Москва не прекратила атаку на украинскую инфраструктуру после заявлений о возможном «энергетическом перемирии». Предыдущие контакты американских посредников с российской стороной также не дали оснований говорить об окончательном урегулировании ключевых противоречий.

Представитель Кремля Кирилл Дмитриев положительно оценил договоренности о дизельном топливе.

«Соглашение по российскому дизелю может открыть путь к дальнейшему экономическому сотрудничеству между Россией и США», — сказал Дмитриев, по данным Reuters.

По данным The Spectator, решение Вашингтона по поводу российского дизеля вызвало дополнительную критику со стороны Киева. Украина опасается, что Москва получит экономические преимущества, тогда как у Киева не будет гарантий прекращения российских атак.

Что это значит для Украины

Для Киева ситуация создает сложную дилемму. Как отмечает The Spectator, прекращение боевых действий могло бы спасти жизнь, снизить разрушение инфраструктуры и дать стране возможность сосредоточиться на восстановлении.

«Украина, отчаянно зависящая от спутниковой разведки и поставок американского оружия, вероятно, может быть вынуждена к капитуляции жесткими методами Трампа», — отмечает автор материала в The Spectator.

Однако перемирие без действенных гарантий безопасности может только отложить новый этап войны. Дополнительный риск связан с зависимостью Украины от американской военной помощи, разведданных и технологий: европейские партнеры продолжают поддерживать Киев, однако, полностью заменить возможности США в короткие сроки будет сложно.

Поэтому решающим является не только скорость договоренностей, но и их условия: механизмы контроля, реальные гарантии безопасности и последствия для России в случае нарушения договоренностей.

Пока, по оценке The Spectator, остается открытым вопрос, станет ли американская инициатива шагом к устойчивому миру или только временной паузой, которая позволит России возобновить ресурсы для продолжения войны.

Ранее ТСН.ua сообщал, что Дональд Трамп снова резко высказался в адрес Владимира Зеленского на фоне спора по поводу решения Вашингтона относительно российского дизельного горючего. Американский президент обвинил украинского лидера в росте цен на топливо и заявил, что Украине якобы следует избрать нового главу государства.

В ответ Зеленский заявил, что не собирается оставаться в должности «40 лет». Комментируя требования Трампа относительно смены власти в Украине, он подчеркнул, что будущее государственного руководства должно определяться в соответствии с Конституцией и волей украинцев, а не под внешним давлением.

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