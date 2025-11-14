ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
244
Время на прочтение
1 мин

США начали масштабную военную операцию у Венесуэлы

Решение принял президент Дональд Трамп после совещания в Белом доме.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Авианосец USS Gerald R. Ford

Авианосец USS Gerald R. Ford / © Википедия

США объявили о начале масштабной военной операции, которая, согласно официальным заявлениям американской администрации, направлена на борьбу с наркотрафиком.

Об этом сообщил министр обороны США Пит Гегсет.

«Президент Трамп отдал приказ действовать — и Министерство обороны выполняет его», — заявил Гегсет.

Далее он подчеркнул значение операции: «Под командованием объединенной оперативной группы „Южное копье“ и Южного командования эта миссия защищает нашу Родину, избавляет наше полушарие от наркотеррористов и защищает нашу Родину от наркотиков, убивающих наших людей. Западное полушарие — это наш дом, и мы его защитим».

Этому решению предшествовало совещание в Белом доме 11 ноября. Во время встречи глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и другие высокопоставленные военные руководители представили президенту Дональду Трампу возможные сценарии военных действий в регионе. Среди них рассматривали, в частности, возможные наземные удары по Венесуэле.

О масштабе сделки свидетельствует существенное наращивание военного присутствия США в зоне ответственности Южного командования.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился начать массовую мобилизацию вооруженных сил.

Мы ранее информировали, что США усилили военное присутствие в Латинской Америке, опрокинув в Карибский регион авианосную ударную группу во главе с «Джеральдом Фордом».

Дата публикации
Количество просмотров
244
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie