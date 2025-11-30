Лживые заявления Путина о "неизбежном обвале фронта" в Украине: ISW объяснили цель РФ

Фронт

Россияне распространяют ложный нарратив о том, что линия фронта в Украине неизбежно рухнет. Вероятно, таким образом они пытаются обеспечить себе выполнение условий, которые не могут достичь на поле боя военным путем.

Об этом пишут в ISW .

Зачем Путин лжет

Известный связанный с Кремлем милблогер отметил, что российские государственные СМИ после пресс-конференции Путина 27 ноября широко распространяют ложные утверждения о том, что:

линия фронта в Украине рушится, поскольку украинские войска массово дезертируют и сдаются, оставляя большие территории без защиты;

русские войска вскоре наступают на Киев;

армия РФ уже победила ВСУ и ей остается только «добить их».

Речь идет о: фабриковании территориальных успехов и усилении преувеличенных заявлений Путина, использовании искусственного интеллекта (ИИ) для создания фейковых видео о капитуляции украинских войск и преднамеренной атаке пользователей соцсетей.

«Российские государственные СМИ также пытаются подкрепить усилия Кремля по созданию впечатления, что российские войска неизбежно разрушат секторы линии фронта в Украине, уничтожат самые боеспособные элитные подразделения Украины и снизят боеспособность украинских военных в целом — и что поэтому Украина и Запад должны немедленно согласиться с требованиями России. войны.

На самом же деле, по словам милблогера:

линия фронта не разрушается;

Россия далека от победы;

войска РФ сохраняют инициативу с высокими затратами на личный состав и материальные средства;

украинские и русские войска ведут позиционную войну вдоль всей линии фронта;

ВСУ контратакуют.

И все это согласуется со всеми доступными улики из открытых источников с поля боя.

Милблогер заявил, что украинские войска продолжают оборону в Харьковской области. Вышеупомянутое заметно противоречит заявлению Путина от 27 ноября о том, что российские войска «завершили захват Купянска и большей части Волчанская», а украинские войска «не способны защищаться от российских атак вблизи реки Оскол».

В частности, обозреватель подорвал утверждение Путина о том, что Россия активно проводит несколько оцеплений и заставляет украинские войска покидать целые оборонительные линии, а на самом деле они только отступают из определенных тактических районов. Как объясняет блоггер, командование ВСУ иногда отводит украинские войска для усиления других участков линии фронта или во избежание оцепления — все это тактика, которую российские войска также активно используют на поле боя в соответствии со стандартными боевыми практиками.

«ISW продолжает оценивать, что хотя ситуация на некоторых конкретных участках линии фронта серьезная, особенно на Покровском и Гуляйпольском направлениях, утверждения Путина и российских государственных СМИ преувеличены и не соответствуют реальности поля боя, которую они якобы отражают», — отметили аналитики.

Примечательно, добавляют в Институте, что извращение Кремлем ситуации на месте было столь далеким от реальности, что известный провоенный российский блоггер был вынужден опубликовать собственное заявление-опровержение.

Ранее в ДШУ отметили: украинцам следует проявить выдержку, чтобы победить.

«Нам нужно стиснуть зубы и, действительно, их (россиян – ред.) перемолоть. Оно даст свой результат, увидите. Противник тоже не может долго держаться», — убежден командующий ДШУ Олег Апостол.