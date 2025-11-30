Брехливі заяви Путіна про "неминучий обвал фронту" в Україні: ISW пояснили мету РФ

Фронт

Реклама

Росіяни поширюють хибний наратив про те, що лінія фронту в Україні неминуче обвалиться. Ймовірно, у такий спосіб вони намагаються забезпечити собі виконання умов, яких не можуть досягти на полі бою військовим шляхом.

Про це пишуть у ISW.

Навіщо Путін бреше

Відомий пов’язаний з Кремлем мілблогер зазначив, що російські державні ЗМІ після пресконференції Путіна 27 листопада широко поширюють неправдиві твердження про те, що:

Реклама

лінія фронту в Україні руйнується, оскільки українські війська масово дезертирують та здаються, залишаючи великі території без захисту;

російські війська незабаром наступають на Київ;

армія РФ вже перемогла ЗСУ і їй залишається лише «добити їх».

Йдеться про: фабрикування територіальних успіхів та посилення перебільшених заяв Путіна, використанні штучного інтелекту (ШІ) для створення фейкових відео про капітуляцію українських військ та навмисну атаку користувачів соцмереж.

«Російські державні ЗМІ також намагаються підкріпити зусилля Кремля зі створення враження, що російські війська неминуче зруйнують сектори лінії фронту в Україні, знищать найбоєздатніші елітні підрозділи України та знизять боєздатність українських військових загалом — і що тому Україна та Захід повинні негайно погодитися з вимогами Росії, перш ніж ситуація для України погіршиться», — пояснили фахівці Інституту вивчення війни.

Насправді ж, за словами мілблогера:

лінія фронту не руйнується;

Росія далека від перемоги;

війська РФ зберігають ініціативу з високими витратами на особовий склад та матеріальні засоби;

українські та російські війська ведуть позиційну війну вздовж усієї лінії фронту;

ЗСУ контратакують.

І все це узгоджується з усіма доступними доказами з відкритих джерел з поля бою.

Реклама

Мілблогер заявив, що українські війська продовжують оборону в Харківській області, зокрема намагаються контратакувати у східному Вовчанську (на північний схід від Харкова) та чинять запеклий опір російським атакам у напрямках Куп’янськ та Борова (на східному [лівому] березі річки Оскіл). Вищезазначене помітно суперечить заяві Путіна від 27 листопада про те, що російські війська «завершили захоплення Куп’янська та більшої частини Вовчанська», а українські війська «не здатні захищатися від російських атак поблизу річки Оскіл».

Зокрема, оглядач підірвав твердження Путіна про те, що Росія активно проводить кілька оточень та змушує українські війська залишати цілі оборонні лінії, а на самій справі вони лише відступають з певних тактичних районів. Як пояснює блогер, командування ЗСУ іноді відводить українські війська для підсилення інших ділянок лінії фронту або для уникнення оточення — все це тактика, яку російські війська також активно використовують на полі бою відповідно до стандартних бойових практик.

«ISW продовжує оцінювати, що хоча ситуація на деяких конкретних ділянках лінії фронту є серйозною, особливо на Покровському та Гуляйпольському напрямках, твердження Путіна та російських державних ЗМІ є перебільшеними та не відповідають реальності поля бою, яку вони нібито відображають», — зазначили аналітики.

Примітно, додають в Інституті, що перекручування Кремлем ситуації на місці було настільки далеким від реальності, що відомий провоєнний російський блогер був змушеним опублікувати власну заяву-спростування.

Реклама

Раніше у ДШВ наголосили: українцям слід проявити витримку, щоб перемогти.

«Нам треба зціпити зуби і, дійсно, їх (росіян — ред.) перемолоти. Воно дасть свій результат, побачите. Противник теж не може довго триматися», — переконаний командувач ДШВ Олег Апостол.