Синоптики оновили прогноз погоди на останній день осені

Погода зіпсується / © unsplash.com

Реклама

Сьогодні, 30 листопада, на Закарпатті, Прикарпатті, вдень і у південній частині очікується невеликий, в Карпатах та на Одещині помірний дощ.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

На заході та півдні України наступні дві доби дощитиме, на решті території без опадів.

Реклама

Вночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях туман. На решті території без істотних опадів.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

В Києві без істотних опадів, вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. На півдні країни вночі 4-9°, вдень +7+12°.

Реклама

Раніше синоптик повідомив, якою буде погода у грудні. Більше про це читайте у новині.