Синоптики оновили прогноз погоди на останній день осені
У неділю частину регіонів накриють дощі, температура повітря опуститься.
Сьогодні, 30 листопада, на Закарпатті, Прикарпатті, вдень і у південній частині очікується невеликий, в Карпатах та на Одещині помірний дощ.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
На заході та півдні України наступні дві доби дощитиме, на решті території без опадів.
Вночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях туман. На решті території без істотних опадів.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с.
В Києві без істотних опадів, вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. На півдні країни вночі 4-9°, вдень +7+12°.
