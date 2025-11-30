ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
1 хв

Синоптики оновили прогноз погоди на останній день осені

У неділю частину регіонів накриють дощі, температура повітря опуститься.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © unsplash.com

Сьогодні, 30 листопада, на Закарпатті, Прикарпатті, вдень і у південній частині очікується невеликий, в Карпатах та на Одещині помірний дощ.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

На заході та півдні України наступні дві доби дощитиме, на решті території без опадів.

Вночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях туман. На решті території без істотних опадів.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

В Києві без істотних опадів, вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. На півдні країни вночі 4-9°, вдень +7+12°.

Раніше синоптик повідомив, якою буде погода у грудні. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
173
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie