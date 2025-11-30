ТСН у соціальних мережах

366
1 хв

Магнітна буря 30 листопада: що відомо

Хоч магнітна буря не активна, але вона має вплив ще кілька днів після завершення.

Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У неділю, 30 листопада, магнітна буря опуститься до зеленого рівня. Очікується К-індекс 3, який відповідає слабкому збуренню.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent.

Впродовж сьогодні передбачається слабке і помірне збурення магнітного поля, яке на окремих ділянках може досягти рівня G1.

Магнітна буря 30 листопада. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

366
