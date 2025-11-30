- Дата публікації
Магнітна буря 30 листопада: що відомо
Хоч магнітна буря не активна, але вона має вплив ще кілька днів після завершення.
У неділю, 30 листопада, магнітна буря опуститься до зеленого рівня. Очікується К-індекс 3, який відповідає слабкому збуренню.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent.
Впродовж сьогодні передбачається слабке і помірне збурення магнітного поля, яке на окремих ділянках може досягти рівня G1.
Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.
