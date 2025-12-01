ТСН у соціальних мережах

ЗСУ відправили "на концерт до Кобзона" понад тисячу росіян

Російській війська за минулу добу зазнали серйозних втрат на полі бою.

Окупант

Окупант / © Getty Images

Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують стрімко зростати. Станом на 1 грудня вони сягнули 1 173 920. За добу ЗСУ ліквідували 1060 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян:

  • танків — 11 387 (+1)

  • бойових броньованих машин — 23 678 (+6)

  • артилерійських систем — 34 754 (+14)

  • РСЗВ — 1 551

  • засобів ППО — 1 253

  • літаків — 430

  • гелікоптерів — 347

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 86 090 (+239)

  • крилатих ракет — 4 024

  • кораблів/катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 68 583 (+71)

  • спеціальної техніки — 4 010

Нагадаємо, захисники України поповнили обмінний фонд — у полон взяли 19 окупантів. Крім цього, понад 50 росіян ліквідували.

