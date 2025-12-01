- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 466
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ відправили "на концерт до Кобзона" понад тисячу росіян
Російській війська за минулу добу зазнали серйозних втрат на полі бою.
Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують стрімко зростати. Станом на 1 грудня вони сягнули 1 173 920. За добу ЗСУ ліквідували 1060 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян:
танків — 11 387 (+1)
бойових броньованих машин — 23 678 (+6)
артилерійських систем — 34 754 (+14)
РСЗВ — 1 551
засобів ППО — 1 253
літаків — 430
гелікоптерів — 347
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 86 090 (+239)
крилатих ракет — 4 024
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 68 583 (+71)
спеціальної техніки — 4 010
Нагадаємо, захисники України поповнили обмінний фонд — у полон взяли 19 окупантів. Крім цього, понад 50 росіян ліквідували.