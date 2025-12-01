ТСН в социальных сетях

Война
427
1 мин

ВСУ отправили "на концерт к Кобзону" более тысячи россиян

Российские войска за минувшие сутки понесли серьезные потери на поле боя.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Getty Images

Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. По состоянию на 1 декабря они достигли 1173920. За сутки ВСУ ликвидировали 1060 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян:

  • танков — 11 387 (+1)

  • боевых бронированных машин — 23 678 (+6)

  • артиллерийских систем — 34 754 (+14)

  • РСЗО — 1 551

  • средств ПВО — 1 253

  • самолетов — 430

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 86 090 (+239)

  • крылатых ракет — 4 024

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 68 583 (+71)

  • специальной техники — 4 010

Напомним, защитники Украины пополнили обменный фонд — в плен взяли 19 оккупантов. Кроме того, более 50 россиян ликвидировали.

