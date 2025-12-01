- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 427
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ отправили "на концерт к Кобзону" более тысячи россиян
Российские войска за минувшие сутки понесли серьезные потери на поле боя.
Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. По состоянию на 1 декабря они достигли 1173920. За сутки ВСУ ликвидировали 1060 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян:
танков — 11 387 (+1)
боевых бронированных машин — 23 678 (+6)
артиллерийских систем — 34 754 (+14)
РСЗО — 1 551
средств ПВО — 1 253
самолетов — 430
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 86 090 (+239)
крылатых ракет — 4 024
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 68 583 (+71)
специальной техники — 4 010
Напомним, защитники Украины пополнили обменный фонд — в плен взяли 19 оккупантов. Кроме того, более 50 россиян ликвидировали.