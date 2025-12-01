ВСУ отправили "на концерт к Кобзону" более тысячи россиян

Оккупант / © Getty Images

Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. По состоянию на 1 декабря они достигли 1173920. За сутки ВСУ ликвидировали 1060 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян:

танков — 11 387 (+1)

боевых бронированных машин — 23 678 (+6)

артиллерийских систем — 34 754 (+14)

РСЗО — 1 551

средств ПВО — 1 253

самолетов — 430

вертолетов — 347

БпЛА оперативно-тактического уровня — 86 090 (+239)

крылатых ракет — 4 024

кораблей/катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 68 583 (+71)

специальной техники — 4 010

Напомним, защитники Украины пополнили обменный фонд — в плен взяли 19 оккупантов. Кроме того, более 50 россиян ликвидировали.