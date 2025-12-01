НАТО придивляється до «агресивнішої» реакції на провокації РФ — ЗМІ

НАТО / © Getty Images

Очільник Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Альянс вивчає варіанти «агресивнішої» реакції на провокації Росії, зокрема кібератаки, пошкодження інфраструктури та порушення повітряного простору РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

За словами Драгоне, НАТО нині оцінює, як саме може діяти проактивніше у відповідь на кібератаки та інші гібридні загрози: «Ми вивчаємо все… У кіберпросторі ми реагуємо… Ми думаємо про те, щоб бути більш агресивними або проактивними».

Видання нагадує, що у Європі останніми роками відбулося кілька серйозних інцидентів, зокрема пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі та масштабні кібератаки. Частина дипломатів зі східноєвропейських країн наполягає, що Альянс має перейти від реактивної до превентивної стратегії.

Драгоне зазначив, що «превентивний удар» у певних випадках може розглядатися як оборонна дія, однак водночас постають питання юрисдикції та правових підстав. «Це далі від нашого звичайного способу мислення і поведінки», — додав він. За його словами, НАТО працює в умовах значно більших обмежень, ніж їхні опоненти, але механізм стримування загалом залишається ефективним.

